南米・ベネズエラで起きたマグニチュード7超えの大地震で、倒壊したショッピングモールから男性が8日ぶりに救出されました。

発生から1週間以上がたち、これまでに2595人が死亡し、1万2000人以上が負傷しています。また、食料や水の不足などが深刻な課題となっています。