佐野勇斗、スマーティー・パンツ役のセリフ再現 広瀬アリス「それは滅だね！」
千葉県にある東京ディズニーランドでディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルトークショーが3日に開催された。
【写真】滅ですね！ツッコまれ苦笑いを浮かべた佐野勇斗
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
唐沢は「みんなは俺の相棒だぜ！」と決めセリフであいさつ。続く所は「私がバズ・ライトイヤーだ。宇宙の彼方へ、さあ行くぞ」と話し、「唐沢さんがやるから！」と苦笑い。観客はもちろん歓声を上げ、ほかのキャストもセリフを言う流れになった。
まさかの展開に苦笑いの佐野は何を言うか熟考。そして「スナッピー、アトラス！あ〜ぁ！」と再現した。すると広瀬から「これは滅ですね！」とイジられ、佐野は「『滅』って言うな！スベったみたい！」と苦笑いを浮かべていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】滅ですね！ツッコまれ苦笑いを浮かべた佐野勇斗
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
まさかの展開に苦笑いの佐野は何を言うか熟考。そして「スナッピー、アトラス！あ〜ぁ！」と再現した。すると広瀬から「これは滅ですね！」とイジられ、佐野は「『滅』って言うな！スベったみたい！」と苦笑いを浮かべていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。