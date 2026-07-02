夏の甲子園の超名門校が廃校危機、イジメ問題だけではない深刻な内輪揉めとは

広島カープの新二軍施設は「ちゅーピープール跡地」に決定。面積2.4倍で生まれ変わる育成の最前線

今さら聞けない神宮外苑再開発。なぜ神宮球場は今の場所で改修できないのか