ペルソナ 』シリーズ30th ANNIVERSARY】 11月28日 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY」を11月28日に発売する。価格は1回850円。

本製品は、アトラスが手掛けるRPGゲーム「ペルソナ」シリーズ30周年を記念したキャラクターくじとなっており、B賞には「ペルソナ3 主人公 MASTERLISE EXPIECE」、C賞には「ペルソナ4 主人公 MASTERLISE EXPIECE」、D賞には「ペルソナ5 主人公 MASTERLISE EXPIECE」のフィギュアがラインナップしている。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて商品ページを公開しており、各主人公たちのフィギュアを確認できるほか、ラストワン賞のペルソナ30周年記念イラストを立体化した巨大なロゴフィギュア「PERSONA30th THE GIGANT NAME」も一足先に確認することができる。

【ラインナップ】

「B賞 ペルソナ3 主人公 MASTERLISE EXPIECE」

「C賞 ペルソナ4 主人公 MASTERLISE EXPIECE」

「D賞 ペルソナ5 主人公 MASTERLISE EXPIECE」

「ラストワン賞 PERSONA30th THE GIGANT NAME」

A賞 ？？？ B賞 ペルソナ 3 主人公 MASTERLISE EXPIECE C賞 ペルソナ 4 主人公 MASTERLISE EXPIECE D賞 ペルソナ 5 主人公 MASTERLISE EXPIECE E賞 ？？？ F賞 ？？？ G賞 ？？？ H賞 ？？？ I賞 ？？？ ラストワン賞 PERSONA30th THE GIGANT NAME種類：全1種 サイズ：約200mm種類：全1種 サイズ：約180mm種類：全1種 サイズ：約170mmサイズ：約400mm

(C)ATLUS. (C)SEGA.