ペルソナ3～5の主人公のフィギュアが登場！ 「一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY」11月28日発売ラストワン賞の巨大なロゴフィギュアもお披露目
【一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY】 11月28日 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY」を11月28日に発売する。価格は1回850円。
本製品は、アトラスが手掛けるRPGゲーム「ペルソナ」シリーズ30周年を記念したキャラクターくじとなっており、B賞には「ペルソナ3 主人公 MASTERLISE EXPIECE」、C賞には「ペルソナ4 主人公 MASTERLISE EXPIECE」、D賞には「ペルソナ5 主人公 MASTERLISE EXPIECE」のフィギュアがラインナップしている。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて商品ページを公開しており、各主人公たちのフィギュアを確認できるほか、ラストワン賞のペルソナ30周年記念イラストを立体化した巨大なロゴフィギュア「PERSONA30th THE GIGANT NAME」も一足先に確認することができる。
「一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY」
【ラインナップ】A賞 ？？？ B賞 ペルソナ3 主人公 MASTERLISE EXPIECE C賞 ペルソナ4 主人公 MASTERLISE EXPIECE D賞 ペルソナ5 主人公 MASTERLISE EXPIECE E賞 ？？？ F賞 ？？？ G賞 ？？？ H賞 ？？？ I賞 ？？？ ラストワン賞 PERSONA30th THE GIGANT NAME
「B賞 ペルソナ3 主人公 MASTERLISE EXPIECE」種類：全1種 サイズ：約200mm
「C賞 ペルソナ4 主人公 MASTERLISE EXPIECE」種類：全1種 サイズ：約180mm
「D賞 ペルソナ5 主人公 MASTERLISE EXPIECE」種類：全1種 サイズ：約170mm
「ラストワン賞 PERSONA30th THE GIGANT NAME」サイズ：約400mm
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 30, 2026
📢情報公開！
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一番くじ 『ペルソナ』シリーズ 30th ANNIVERSARY
2026年11月28日(土)より順次発売予定✨
B／C／D賞フィギュアと
ラストワン賞の画像を公開👀https://t.co/3JymClAdFM
ラストワン賞はP30th記念イラストを
立体化した巨大なロゴフィギュア！… pic.twitter.com/6VtxhtW6uU
(C)ATLUS. (C)SEGA.