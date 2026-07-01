◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 フランス 3―0 スウェーデン（2026年6月30日 米国ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦が行われ、フランス（FIFAランキング3位）がスウェーデン（同38位）に3―0で快勝した。

前半からFWエムバペ（Rマドリード）やMFオリセ（Bミュンヘン）のシュートがポストを叩くなど先制は時間の問題と思われた中、ハーフタイム突入寸前の45分にようやくゴールが生まれた。左ショートCKからの展開でパスを受けたエムバペがゴール左手前から相手を1人かわして右足で右サイドネットを鋭く打ち抜いた。

後半8分にはFWバルコラ（パリSG）が追加点を挙げ、同29分にはエムバペが再び追加点。ペナルティーエリア内の左で縦パスに抜け出すと、トラップから時間をかけずに右足を鋭く振ってゴール右に蹴り込んだ。

エムバペは今大会3度目の1試合2得点で得点ランキング首位のメッシ（アルゼンチン）に並ぶ6得点。大会通算記録でも16点で並んでいたクローゼ（ドイツ）をかわして18点まで数字を伸ばし、首位に立つメッシに1点差に迫った。