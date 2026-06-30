菅田将暉、軍師キャラ続くも素の自分は「めちゃくちゃバカです」 本木雅弘がすかさずフォロー
俳優の本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、黒沢清監督が6月30日、都内で行われた映画『黒牢城』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】七分袖のパンツがかわいい 上品且つカジュアルにキメた菅田将暉
菅田は『黒牢城』では天才軍師・黒田官兵衛を演じており、放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも天才軍師・竹中半兵衛役。秀吉の参謀の「両兵衛」を演じた作品が異例の短期間に公開された。この日のイベントでは「多くの人に思われているけど、実は違うと思っていること」を話すことに。菅田は「今回は官兵衛で半兵衛もやらせてもらった。賢い役が続いてますけど、めちゃくちゃバカです。国語とかできない。2点とか3点とかだった。人に作戦とか、すっごい苦手です」と知られざる一面をぶっちゃけて笑いを誘った。すると本木雅弘が「違う、違う。赤塚不二夫さんが言ってましたよ。『本当に頭の良いヤツは簡単な言葉を使う。頭の悪いヤツは難しいことを言いたがる』と。（菅田と自身を比較し）ぴったりでしょ！」とフォローしていた。
イベントには、本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、黒沢清監督も参加した。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作となる。6月19日に公開され、初週末興行ランキングで方が1位を記録。世界30ヶ国以上で公開されることが決定した。さらにモノクロ特別版の上映も行われる（7月10日から一部劇場で実施）。
【全身ショット】七分袖のパンツがかわいい 上品且つカジュアルにキメた菅田将暉
菅田は『黒牢城』では天才軍師・黒田官兵衛を演じており、放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも天才軍師・竹中半兵衛役。秀吉の参謀の「両兵衛」を演じた作品が異例の短期間に公開された。この日のイベントでは「多くの人に思われているけど、実は違うと思っていること」を話すことに。菅田は「今回は官兵衛で半兵衛もやらせてもらった。賢い役が続いてますけど、めちゃくちゃバカです。国語とかできない。2点とか3点とかだった。人に作戦とか、すっごい苦手です」と知られざる一面をぶっちゃけて笑いを誘った。すると本木雅弘が「違う、違う。赤塚不二夫さんが言ってましたよ。『本当に頭の良いヤツは簡単な言葉を使う。頭の悪いヤツは難しいことを言いたがる』と。（菅田と自身を比較し）ぴったりでしょ！」とフォローしていた。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作となる。6月19日に公開され、初週末興行ランキングで方が1位を記録。世界30ヶ国以上で公開されることが決定した。さらにモノクロ特別版の上映も行われる（7月10日から一部劇場で実施）。