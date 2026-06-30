「敬意ある瞬間だ」号泣の田中碧をブラジル代表FWが慰める「美しい振る舞い」に米放送局も注目 【W杯】

ボールロストが失点につながった田中をクーニャが慰めた(C)Getty Images

胸を打つ光景だ。

現地時間6月29日、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、森保一監督率いる日本代表は、強豪ブラジル代表と激突。後半アディショナルタイムに決勝点を許し、1−2で競り負けた。この一戦では、試合後のひとコマにも感動が広がっている。

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試合終了のホイッスルが鳴り、ピッチに倒れ込んだ森保ジャパン。その中で号泣するMF田中碧の元に駆け寄ったのは、ブラジル代表のマテウス・クーニャだ。顔を近づけながら言葉をかけ続け、最後は温かいハグ。落胆する日本の背番号7を優しく慰めた。

スポーツマンシップあふれるこの行動は、SNS上で瞬く間に拡散され、中でも米スポーツ専門局『FOX Sports』の公式X（旧ツイッター）は、ブラジル国旗と日の丸、握手の絵文字を添えた上で、「試合後の敬意ある瞬間だ」と反応。健闘を称え合った二人の姿に注目している。