ブラジル代表はW杯決勝トーナメント1回戦で日本代表に2-1の逆転勝利

ブラジル代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦し、2-1の逆転勝利を収めた。

この一戦のスタンドにはブラジルサッカー界のレジェンドたちが集結。その様子に、ブラジル放送局「sportv」は「重量級スタンド！！！」と伝えている。

試合は前半29分に日本がMF佐野海舟のゴールで先制するも、ブラジルは後半11分にMFカゼミーロのゴールで同点に追いつく。そして後半アディショナルタイムに途中出場のFWガブリエル・マルティネッリが劇的な逆転ゴールを奪い、白熱した激闘を制した。

母国が劇的な逆転劇を見せたこの試合の客席には、元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏、MFオスカル氏、DFカフー氏、DFロベルト・カルロス氏、FWリバウド氏、FWロナウド氏といった、かつて世界を魅了した名手たちが顔を揃えていた。同メディアの公式Xは、客席に並んで笑顔を見せるレジェンドたちの姿を公開し、「重量級スタンド！！！」と興奮気味に伝えている。

「ロナウジーニョ、オスカル、カフー、ロベルト・カルロス、リバウド、ロナウドが、決勝トーナメント1回戦の日本戦でブラジルを後押しするために姿を見せた」と綴り、王国ブラジルの歴史を彩ってきたスター選手たちが母国の後輩たちに熱いエールを送っていたことを綴った。2002年開催の日韓W杯を最後にW杯優勝から遠ざかっている母国の24年ぶりとなる優勝を、レジェンドたちも切望していることだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）