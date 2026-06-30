料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【永谷園ラーメン】あのお吸い物で、激ウマ爆速！和風塩ラーメン。熱湯を注いで茹でた麺を入れるだけ！麺を食べた後は…」と題した動画を公開しました。おなじみの「松茸の味お吸いもの」を使い、あっという間に本格的な和風塩ラーメンを作る驚きのレシピを紹介しています。



動画では、どんぶりに「松茸の味お吸いもの」、鶏ガラスープの素、コショー、チューブラードを直接入れる工程からスタートします。そこに熱湯を注いでサッと混ぜるだけで、あっという間にスープの準備が完了。鍋でスープを煮立たせる手間が一切かからないのが最大の魅力です。



続いて、お好みの中華麺を茹でてしっかりと湯切りし、先ほどのスープと合わせます。トッピングは自由ですが、バターを加えるのがおすすめの食べ方。上品な塩スープにバターのコクが加わり、細麺とよく絡む一杯が出来上がります。



さらに、麺を食べ終えた後のお楽しみとして「追い飯」も紹介しています。残ったスープにご飯を入れ、チューブニンニク、追加のネギ、粗挽き黒胡椒を加えることで、「最後の一滴までウマい！！」と、余すところなく味わい尽くす工夫が凝らされています。



手軽な材料で本格的な一杯が楽しめるこのレシピ。休日のランチや夜食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・松茸の味お吸いもの 1袋

・鶏ガラスープの素 小さじ1と1/2

・コショー 適量

・チューブラード 3cmくらい

・熱湯 330ml

・お好みの中華麺（細麺がおすすめ） 1玉

・トッピング（なると、ネギ、白ごまなど） 適量

・バター 適量

・ご飯（追い飯用） 適量

・チューブニンニク 適量

・粗挽き黒胡椒 適量



［作り方］

1. どんぶりに「松茸の味お吸いもの」、鶏ガラスープの素、コショー、チューブラードを入れる。

2. 沸かした熱湯を注ぎ、サッと混ぜ合わせてスープを作る。

3. 鍋でお好みの中華麺を茹でる。

4. 茹で上がった麺をしっかりと湯切りし、(2)のスープに入れる。

5. 麺を整え、お好みのトッピングとバターを乗せて完成。

6. 麺を食べ終わった後、残ったスープにご飯を入れる。

7. チューブニンニク、追いネギ、粗挽き黒胡椒を加え、全体を軽く混ぜ合わせて「追い飯」を楽しむ。



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