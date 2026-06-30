YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、最新動画「本場のテキサスステーキが美味すぎた！カリフォルニアより安いし、もうここに移住しようかな…」を公開。テキサス州サンアントニオの大自然と絶品グルメ、そして深刻な物価高が続くカリフォルニア在住者だからこそ見えてきた「リアルな移住への本音」を語り、反響を呼んでいる。



動画の前半、パジメが訪れたのはサンアントニオの中心街にある世界遺産「アラモ伝道所」。メキシコ軍との激戦の舞台となった歴史的な建築物を見学し、異国情緒あふれる街の空気を肌で感じていく。



その後、街の中心を流れるリバーウォークで行われる名物イベント「Ford Holiday River Parade」を特等席で見るため、川沿いのレストランへと向かった。



「飯を食いながら見られる」という最高のロケーションで、パジメが早速注文したのは本場テキサスの特大ステーキだ。

運ばれてきた豪快な赤身肉を一口頬張ると、「めちゃめちゃうまい」と大絶賛。油っぽさが一切なく、噛むほどに肉本来の旨味がじゅわっと広がる極上の仕上がりに、冷えたビールや赤ワインの手が止まらない様子を見せた。



極上のディナーを堪能しながら、話題はアメリカ生活におけるテキサス州のポテンシャルへと移る。

パジメが暮らすカリフォルニア州の異常な物価高と比較しつつ、「アメリカで海に興味ない人はテキサスがおすすめ」と熱弁。「物価の安さ、住みやすさ、気候」の3拍子が揃っている現地の実感を挙げ、本気で移住先としてアリだと高く評価した。



一方で、目の前の川では電飾やキャラクターで彩られた27隻の船が連なる大がかりなパレードが進行。しかし、きらびやかな異国の祭りを眺めながら、地元・福岡の祭りを思い出したパジメが「（博多）どんたくの方がすごかね」と率直すぎる博多弁の本音を漏らし、現場の笑いを誘う一幕も。



アメリカ旅行の魅力だけでなく、リアルな生活費の差から見えてくる移住のメリット。見ているだけでお腹が空いてくる特大ステーキのシズル感と、アメリカ在住者ならではの鋭い生活実感が詰まった全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。



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