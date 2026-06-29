声優・花岩香奈の1st写真集9月発売決定 浴衣やショーパンなど先行カット解禁
『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ役などで活躍する、声優・花岩香奈の初写真集が9月11日に発売されることが決定した。カメラマンは西村康氏が担当し、発売記念イベント及び、ストア限定特典の実施も決まり、浴衣やショートパンツ姿などの先行カットが解禁された。
【先行カット大量】色気ヤバすぎる！浴衣やショーパン姿の花岩香奈
写真集の舞台は、日本アルプスの雄大な山々が連なる長野県。白銀の世界の中で見せた、まっさらな素顔と等身大の表情…。花岩香奈のありのままの姿を写した、ファン必携の一冊となる。
9月12日にオンラインサイン会、10月10日には書泉ブックタワーにて、写真集お渡し会の実施が予定されている。
■花岩香奈（はないわ かな）プロフィール
9月11日生まれ。栃木県出身。俳協所属。主な出演作品は、『学園アイドルマスター』（葛城リーリヤ役）、『MiSide -ミサイド-』（ミタ役）『ブルーアーカイブ』（桜井ミヨ役）など。
【先行カット大量】色気ヤバすぎる！浴衣やショーパン姿の花岩香奈
写真集の舞台は、日本アルプスの雄大な山々が連なる長野県。白銀の世界の中で見せた、まっさらな素顔と等身大の表情…。花岩香奈のありのままの姿を写した、ファン必携の一冊となる。
9月12日にオンラインサイン会、10月10日には書泉ブックタワーにて、写真集お渡し会の実施が予定されている。
■花岩香奈（はないわ かな）プロフィール
9月11日生まれ。栃木県出身。俳協所属。主な出演作品は、『学園アイドルマスター』（葛城リーリヤ役）、『MiSide -ミサイド-』（ミタ役）『ブルーアーカイブ』（桜井ミヨ役）など。