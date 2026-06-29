羊文学、自身最大規模の全国ホールツアー追加公演を10月に台湾で開催
羊文学が9月4日の新潟テルサ公演を皮切りに、自身最大規模の全国ホールツアー＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー” ＞を開催する。同ツアーの追加公演が10月に台湾・高雄にて実施されることが発表となった。
羊文学は6月27日、台湾・台北アリーナで開催された『第37回 金曲奨』に日本からのゲストアーティストとして出演し、海外アーティストとして堂々たるステージを披露した。現地音楽ファンからも注目を集めているところで、ツアー追加公演＜羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 “SU---HA---” IN KAOHSIUNG＞が発表となったかたちだ。開催日程は10月24日(土)、場所はLIVE WAREHOUSE。台湾・高雄での自身初ワンマンライブとなる。
羊文学は、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (MAJ)』にて最優秀オルタナティブアーティスト賞、最優秀オルタナティブ楽曲賞を2年連続ダブル受賞したほか、韓国ロックフェスティバル＜2026 Busan International Rock Festival＞への出演が決定している。
©GMA
■追加公演＜羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 “SU---HA---” IN KAOHSIUNG＞
10月24日(土) 台湾・高雄 LIVE WAREHOUSE
open17:00 / start18:30 ※現地時間
チケット発売：7月4日(土)12:00〜 ※現地時間
KKTIXおよび現地のファミリーマートにて販売開始
主催：宝島制作委員会、株式会社次世代、F.C.L.S.、魅狸制作
宣伝統括：仙丹案内
■全国ホールツアー＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”＞
09月04日(金) 新潟・新潟テルサ
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
09月06日(日) 宮城・仙台サンプラザホール
open17:00 / start18:00
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
09月11日(金) 京都・ロームシアター京都
open18:00 / start19:00
（問）清水音泉 06-6357-3666
09月13日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
open17:00 / start18:00
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
09月20日(日) 福岡・福岡サンパレス
open17:00 / start18:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
09月21日(月/祝) 岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531
09月26日(土) 石川・金沢本多の森 北電ホール
open17:00 / start18:00
（問）FOB金沢 076-232-2424
09月28日(月) 大阪・フェスティバルホール
open18:00 / start19:00
（問）清水音泉 06-6357-3666
10月01日(木) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
open18:00 / start19:00
（問）SMASH EAST 011-261-5569
10月24日(土) 台湾・高雄 LIVE WAREHOUSE ※追加公演
open17:00 / start18:30 ※現地時間
11月10日(火) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
open18:00 / start19:00
（問）SMASH 03-3444-6751
11月11日(水) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
open18:00 / start19:00
（問）SMASH 03-3444-6751
▼チケット
全席指定：￥7,500(税込)
※国立代々木競技場 第一体育館公演 全席指定：￥8,800(税込)
【オフィシャル最終先行受付】
受付期間：6/1(月)0:00〜6/30(火)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
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