■LIVE Blu-ray & DVD『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”』

2026年8月19日発売

特設サイト https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/ICEx_School/

▲初回限定盤

▲通常盤

形態：

初回限定盤（2Blu-ray+Photobook）VIZL-2548／税込\9,350（税抜\8,500）

初回限定盤（2DVD+Photobook）VIZL-2549／税込\9,350（税抜\8,500）

通常盤（2Blu-ray）VIXL-526~7／税込\8,250（税抜\7,500）

通常盤（2DVD）VIBL-1224~5／税込\8,250（税抜\7,500）

収録曲： ＊初回限定盤＆通常盤共通

01​. We are ICEx!

02​. インストール

03​. Maniacs

04​. ダイ キ ライ

05​. 超えてアバンチュール

06​. 好きすぎて滅！

07​. Give Me!

08​. Our Story

09​. Cyber Groovin’

10​. Under Water

11​. ロボハ

12​. CANDY

13​. 青と白

14​. シブヤ 午後6時

15​. Miracles

16​. 理想郷・ALPHA・ビリミ

17​. CARNIVAL

18​. Da-Da-Da

19​. Glory Days

Encore

20​. BOOM BOOM BOOM

21​. Destiny

22​. Member Sign

Blu-ray/DVD 初回限定盤仕様：

・Disc2にグループ最大規模のライブに密着した“Documentary of ICEx School”を収録

・特製フォトブックレット（全100ページ／フルカラー）

・ソロアナザージャケットA封入（8種ランダム）

・豪華スリーブ仕様

Blu-ray/DVD 通常盤仕様：

・Disc2に推しカメラ映像を収録

中村旺太郎：ダイ キ ライ

竹野世梛：Give Me!

八神遼介：Cyber Groovin’

筒井俊旭：Under Water

志賀李玖：ロボハ

阿久根温世：ビリミ

千田波空斗：Da-Da-Da

山本龍人：Glory Days

・ソロアナザージャケットB封入 (8種ランダム)

【FC限定セット】

ICEx公式ファンクラブ “ICEx COOLer BOX” 会員限定で、Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School“」各形態に各メンバーの「”プン☆ジェラ”アクリルスタンド」が付いたFC限定セットを販売いたします。

さらに、FC限定セットをご購入された方にはもれなくスペシャルなFC限定特典もプレゼント！

期間限定ですので、お早めにご予約ください。

初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）（VIZL-2548）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／\11,000(税込)

初回限定盤（DVD+PhotoBook）（VIZL-2549）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／\11,000(税込）

通常盤（Blu-ray）（VIXL-526〜527）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／￥9,900 (税込)

通常盤（DVD）（VIBL-1224〜1225）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／￥9,900 (税込)

＊グッズ（NZY-10427〜10434）：“プン☆ジェラ” アクリルスタンド（FC限定セット用）

〈FC限定特典〉 直筆サイン入りソロライブ写真 (L版サイズ／※メンバーはお選びいただけません)

【W購入者応募抽選特典】

7月1日発売New Album「FRESH!!」と8月19日発売 DVD&Blu-ray 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School“」をW購入してくださった方全員に「プン☆ジェラ」フィルム画像を、さらにその中から抽選で「FRESH!!」の激レアチェキを100名様にプレゼント！シリアルナンバーを使用し、パソコン・スマートフォンにてご応募いただけます。

〈応募期間〉

2026年8月18日（火）12:00〜2026年8月31日（月）23:59

〈プレゼント内容〉

“プン☆ジェラ“ フィルム画像（応募者全員）

“FRESH!!“ 激レアチェキ（100名様）

〈応募方法〉

7月1日発売New Album「FRESH!!」商品3形態の中からどれか1枚、8月19日発売Blu-ray/DVD「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」商品4形態の中からどれか1枚の両方をご購入いただき、それぞれ封入のシリアルコード（計2個）を応募フォームより入力してご応募ください。

〈対象商品〉

2026年7月1日 (水) Release

2ndアルバム 「FRESH!!」

・初回限定盤A（CD+Blu-ray）：VIZL-2535／\5,500（税込）

・初回限定盤B（CD+Blu-ray）：VIZL-2536／\5,500（税込）

・通常盤（CD）VICL-66157：\3,300（税込）

2026年8月19日(水) Release

Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」

・初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）：VIZL-2548／\9,350（税込）

・初回限定盤（2DVD+PhotoBook）：VIZL-2549／\9,350（税込）

・通常盤（2Blu-ray）：VIXL-526〜527／\8,250（税込）

・通常盤（2DVD）：VIBL-1224〜1225／\8,250（税込）

ECサイトにて、上記発売日の異なる両商品を同じカートで購入すると、両商品のお届けが2026年8月19日(水)以降になる場合がございます。各ECサイトでの注意事項をよくお読みのうえご購入ください。

Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School“」は、初回限定盤及び通常盤の初回生産分のみに“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー ”が封入されています。2ndアルバム 「FRESH!!」は、初回限定盤A/B及び通常盤の初回生産分のみに“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”が封入されています。2種類の“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”で一口となります。なお“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”は一度のみ使用可となり、複数回の使用はできません。必要事項のうち1つでも漏れがある場合は無効となる場合がありますのでご注意ください。賞品はご記入いただいたご住所宛に発送します。間違いのないよう正確にご記入ください。また、ご応募後の内容変更は一切対応いたしかねますのでご注意ください。ご応募の方に確認の為、メールをお送りする場合がございます。ドメイン指定受信を設定されている方は、指定受信の解除、もしくは「jvcmusic.co.jp」の受信設定を必ず行ってください。“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”を紛失・盗難・破損された場合など、いかなる場合も再発行はできませんのでご注意ください。“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”の転売、譲渡、売買は一切禁止と致します。応募の受付、当選、落選、発送に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。応募は専用サイトからのみの受け付けとなります。問い合わせ先等に直接メールするなどの応募はできませんので、あらかじめご了承ください。

【早期予約キャンペーン】

対象チェーン店舗・オンラインストアにて、ICEx Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」を受付期間中にご予約いただいた方に、『ジャケット写真ステッカー(トレカサイズ)』をプレゼント致します。期間限定ですので、お早めにご予約ください。

〈対象商品〉

2026年8月19日(水) 発売

Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」

・初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）：VIZL-2548／\9,350（税込）

・初回限定盤（2DVD+PhotoBook）：VIZL-2549／\9,350（税込）

・通常盤（2Blu-ray）：VIXL-526〜527／\8,250（税込）

・通常盤（2DVD）：VIBL-1224〜1225／\8,250（税込）

〈キャンペーン内容〉

対象商品を2026年6月29日（月）18:00〜2026年7月15日（水）23:59の期間にご予約いただいた方に、『ジャケット写真ステッカー（トレカサイズ）』をプレゼント！

＊店舗は各店の閉店時間までとなります。

＊4形態のうち、初回限定盤をご購入の方には初回限定盤のジャケット写真ステッカーを、通常盤をご購入の方には通常盤のジャケット写真ステッカーをプレゼント致します。

〈対象店舗〉

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

・Amazon.co.jp

・VICTOR ONLINE STORE

・楽天ブックス

＊Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。

＊『ジャケット写真ステッカー(トレカサイズ)』は対象店舗・オンラインストアで早期予約対象期間内の通常予約・購入でもらえます。

＊期間限定の予約特典となります。お早めにご予約下さい。

＊期間終了後にご予約いただいても特典は付きません。

＊特典の絵柄は1種となります。

＊特典の絵柄は後日発表いたします。

＊特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

＊一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

＊確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

【チェーン別オリジナル購入特典】

下記チェーン店舗・オンラインストアにてICEx Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」をお買い上げの方に、チェーンオリジナル特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。

[対象商品]

2026年8月19日(水) 発売

Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」

・初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）：VIZL-2548／\9,350（税込）

・初回限定盤（2DVD+PhotoBook）：VIZL-2549／\9,350（税込）

・通常盤（2Blu-ray）：VIXL-526〜527／\8,250（税込）

・通常盤（2DVD）：VIBL-1224〜1225／\8,250（税込）

[対象店舗 / 特典内容]

■VICTOR ONLINE STORE

ライブ写真トレカ（メンバー全員）

■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

ライブ写真ソロトレカ（志賀李玖/中村旺太郎 ランダム2種）

■HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

ライブ写真ソロトレカ（竹野世梛/八神遼介 ランダム2種）

■Amazon.co.jp

ライブ写真ソロトレカ（筒井俊旭/山本龍人 ランダム2種）

■楽天ブックス

ライブ写真ソロトレカ（阿久根温世/千田波空斗 ランダム2種）

＊Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。

＊特典は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。

＊早期予約特典の対象店舗・オンラインストアにて対象期間中にご予約の方はチェーン別オリジナル特典とのW特典となります。

＊上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

＊特典の絵柄は後日発表いたします。

＊特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

＊一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

＊確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。