ICEx、パシフィコ横浜ワンマンライブが初の映像作品化
ICExがグループ初のライブBlu-ray/DVD『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”』を8月19日にリリースすることが決定した。発表にあわせ、初回限定盤収録のドキュメンタリー映像も公開となった。
今作は、今年3月にICEx結成3周年を記念しパシフィコ横浜 国立大ホールで開催された＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”＞を映像化。ライブで披露された全22曲を余すことなく収録したICEx初の映像作品となる。
また公式ファンクラブ“ICEx COOLer BOX”会員限定で、各形態に各メンバーの「“プン☆ジェラ“アクリルスタンド」が付いたFC限定セットを販売する。そして、まもなく7月1日にリリースとなる2ndアルバム『FRESH!!』とのW購入特典を含むキャンペーン情報も発表された。
なお、8月から9月にかけて東京、名古屋、大阪、福岡の4都市で行われる＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 “FRESHest!!”＞は全公演SOLD OUT。7月1日には新宿・三角広場でアルバム発売記念スペシャルイベントが開催される。
■LIVE Blu-ray & DVD『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”』
2026年8月19日発売
特設サイト https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/ICEx_School/
形態：
初回限定盤（2Blu-ray+Photobook）VIZL-2548／税込\9,350（税抜\8,500）
初回限定盤（2DVD+Photobook）VIZL-2549／税込\9,350（税抜\8,500）
通常盤（2Blu-ray）VIXL-526~7／税込\8,250（税抜\7,500）
通常盤（2DVD）VIBL-1224~5／税込\8,250（税抜\7,500）
収録曲： ＊初回限定盤＆通常盤共通
01. We are ICEx!
02. インストール
03. Maniacs
04. ダイ キ ライ
05. 超えてアバンチュール
06. 好きすぎて滅！
07. Give Me!
08. Our Story
09. Cyber Groovin’
10. Under Water
11. ロボハ
12. CANDY
13. 青と白
14. シブヤ 午後6時
15. Miracles
16. 理想郷・ALPHA・ビリミ
17. CARNIVAL
18. Da-Da-Da
19. Glory Days
Encore
20. BOOM BOOM BOOM
21. Destiny
22. Member Sign
Blu-ray/DVD 初回限定盤仕様：
・Disc2にグループ最大規模のライブに密着した“Documentary of ICEx School”を収録
・特製フォトブックレット（全100ページ／フルカラー）
・ソロアナザージャケットA封入（8種ランダム）
・豪華スリーブ仕様
Blu-ray/DVD 通常盤仕様：
・Disc2に推しカメラ映像を収録
中村旺太郎：ダイ キ ライ
竹野世梛：Give Me!
八神遼介：Cyber Groovin’
筒井俊旭：Under Water
志賀李玖：ロボハ
阿久根温世：ビリミ
千田波空斗：Da-Da-Da
山本龍人：Glory Days
・ソロアナザージャケットB封入 (8種ランダム)
【FC限定セット】
ICEx公式ファンクラブ “ICEx COOLer BOX” 会員限定で、Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School“」各形態に各メンバーの「”プン☆ジェラ”アクリルスタンド」が付いたFC限定セットを販売いたします。
さらに、FC限定セットをご購入された方にはもれなくスペシャルなFC限定特典もプレゼント！
期間限定ですので、お早めにご予約ください。
初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）（VIZL-2548）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／\11,000(税込)
初回限定盤（DVD+PhotoBook）（VIZL-2549）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／\11,000(税込）
通常盤（Blu-ray）（VIXL-526〜527）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／￥9,900 (税込)
通常盤（DVD）（VIBL-1224〜1225）＋グッズ（NZY-10427〜10434）／￥9,900 (税込)
＊グッズ（NZY-10427〜10434）：“プン☆ジェラ” アクリルスタンド（FC限定セット用）
〈FC限定特典〉 直筆サイン入りソロライブ写真 (L版サイズ／※メンバーはお選びいただけません)
【W購入者応募抽選特典】
7月1日発売New Album「FRESH!!」と8月19日発売 DVD&Blu-ray 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School“」をW購入してくださった方全員に「プン☆ジェラ」フィルム画像を、さらにその中から抽選で「FRESH!!」の激レアチェキを100名様にプレゼント！シリアルナンバーを使用し、パソコン・スマートフォンにてご応募いただけます。
〈応募期間〉
2026年8月18日（火）12:00〜2026年8月31日（月）23:59
〈プレゼント内容〉
“プン☆ジェラ“ フィルム画像（応募者全員）
“FRESH!!“ 激レアチェキ（100名様）
〈応募方法〉
7月1日発売New Album「FRESH!!」商品3形態の中からどれか1枚、8月19日発売Blu-ray/DVD「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」商品4形態の中からどれか1枚の両方をご購入いただき、それぞれ封入のシリアルコード（計2個）を応募フォームより入力してご応募ください。
〈対象商品〉
2026年7月1日 (水) Release
2ndアルバム 「FRESH!!」
・初回限定盤A（CD+Blu-ray）：VIZL-2535／\5,500（税込）
・初回限定盤B（CD+Blu-ray）：VIZL-2536／\5,500（税込）
・通常盤（CD）VICL-66157：\3,300（税込）
2026年8月19日(水) Release
Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」
・初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）：VIZL-2548／\9,350（税込）
・初回限定盤（2DVD+PhotoBook）：VIZL-2549／\9,350（税込）
・通常盤（2Blu-ray）：VIXL-526〜527／\8,250（税込）
・通常盤（2DVD）：VIBL-1224〜1225／\8,250（税込）
ECサイトにて、上記発売日の異なる両商品を同じカートで購入すると、両商品のお届けが2026年8月19日(水)以降になる場合がございます。各ECサイトでの注意事項をよくお読みのうえご購入ください。Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School“」は、初回限定盤及び通常盤の初回生産分のみに“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー ”が封入されています。2ndアルバム 「FRESH!!」は、初回限定盤A/B及び通常盤の初回生産分のみに“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”が封入されています。2種類の“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”で一口となります。なお“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”は一度のみ使用可となり、複数回の使用はできません。必要事項のうち1つでも漏れがある場合は無効となる場合がありますのでご注意ください。賞品はご記入いただいたご住所宛に発送します。間違いのないよう正確にご記入ください。また、ご応募後の内容変更は一切対応いたしかねますのでご注意ください。ご応募の方に確認の為、メールをお送りする場合がございます。ドメイン指定受信を設定されている方は、指定受信の解除、もしくは「jvcmusic.co.jp」の受信設定を必ず行ってください。“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”を紛失・盗難・破損された場合など、いかなる場合も再発行はできませんのでご注意ください。“W購入キャンペーン応募用シリアルナンバー”の転売、譲渡、売買は一切禁止と致します。応募の受付、当選、落選、発送に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。応募は専用サイトからのみの受け付けとなります。問い合わせ先等に直接メールするなどの応募はできませんので、あらかじめご了承ください。
【早期予約キャンペーン】
対象チェーン店舗・オンラインストアにて、ICEx Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」を受付期間中にご予約いただいた方に、『ジャケット写真ステッカー(トレカサイズ)』をプレゼント致します。期間限定ですので、お早めにご予約ください。
〈対象商品〉
2026年8月19日(水) 発売
Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」
・初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）：VIZL-2548／\9,350（税込）
・初回限定盤（2DVD+PhotoBook）：VIZL-2549／\9,350（税込）
・通常盤（2Blu-ray）：VIXL-526〜527／\8,250（税込）
・通常盤（2DVD）：VIBL-1224〜1225／\8,250（税込）
〈キャンペーン内容〉
対象商品を2026年6月29日（月）18:00〜2026年7月15日（水）23:59の期間にご予約いただいた方に、『ジャケット写真ステッカー（トレカサイズ）』をプレゼント！
＊店舗は各店の閉店時間までとなります。
＊4形態のうち、初回限定盤をご購入の方には初回限定盤のジャケット写真ステッカーを、通常盤をご購入の方には通常盤のジャケット写真ステッカーをプレゼント致します。
〈対象店舗〉
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online
・Amazon.co.jp
・VICTOR ONLINE STORE
・楽天ブックス
＊Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。
＊『ジャケット写真ステッカー(トレカサイズ)』は対象店舗・オンラインストアで早期予約対象期間内の通常予約・購入でもらえます。
＊期間限定の予約特典となります。お早めにご予約下さい。
＊期間終了後にご予約いただいても特典は付きません。
＊特典の絵柄は1種となります。
＊特典の絵柄は後日発表いたします。
＊特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
＊一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
＊確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
【チェーン別オリジナル購入特典】
下記チェーン店舗・オンラインストアにてICEx Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」をお買い上げの方に、チェーンオリジナル特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。
[対象商品]
2026年8月19日(水) 発売
Blu-ray & DVD 「ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”」
・初回限定盤（2Blu-ray+PhotoBook）：VIZL-2548／\9,350（税込）
・初回限定盤（2DVD+PhotoBook）：VIZL-2549／\9,350（税込）
・通常盤（2Blu-ray）：VIXL-526〜527／\8,250（税込）
・通常盤（2DVD）：VIBL-1224〜1225／\8,250（税込）
[対象店舗 / 特典内容]
■VICTOR ONLINE STORE
ライブ写真トレカ（メンバー全員）
■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE
ライブ写真ソロトレカ（志賀李玖/中村旺太郎 ランダム2種）
■HMV全国各店 / HMV & BOOKS online
ライブ写真ソロトレカ（竹野世梛/八神遼介 ランダム2種）
■Amazon.co.jp
ライブ写真ソロトレカ（筒井俊旭/山本龍人 ランダム2種）
■楽天ブックス
ライブ写真ソロトレカ（阿久根温世/千田波空斗 ランダム2種）
＊Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。
＊特典は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。
＊早期予約特典の対象店舗・オンラインストアにて対象期間中にご予約の方はチェーン別オリジナル特典とのW特典となります。
＊上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。
＊特典の絵柄は後日発表いたします。
＊特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
＊一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
＊確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
◾️2ndアルバム『FRESH!!』
2026年7月1日（水）リリース
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/FRESH/
・初回限定盤A 5,500円（税込）CD＋BD
［CD］全形態共通
［Blu-ray］ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”
01.8COUNT
02.It’s party time!
03.Sunny Road
04.Hollywood
05.COUNT DOWN
06.ナイトフライト
07.恋ソーダ
08.listen to your heart
09.Butterfly Echo
10.Drive in my Tokyo
11.運命の1ページ
12.CANDY
13.Glory Days
・初回限定盤B 5,500円（税込）CD＋BD
［CD］全形態共通
［Blu-ray］ICEx バスツアー -東京-
・通常盤 3,300円（税込）CD only ※順不同
プン☆ジェラ / FRESH!! / Lost in you / Retro Universe / HAMIGAKI / 熱烈ファイヤー (HOTx) / We are ICEx! / Our Story / Give Me! / Glory Days
・FC限定豪華盤 9,900円（税込）CD+PhotoBook＋グッズ（全8種）
［CD］全形態共通
［PhotoBook］FRESH!! Photobook
［グッズ］歯ブラシホルダー
※完全受注生産
※付属のグッズはメンバー別全8種になります。
▼チェーン別オリジナル購入特典
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルステッカーA
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：オリジナルステッカーB
・VICTOR ONLINE STORE：オリジナルステッカーC
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種
・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー ※ランダム8種
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。
※『オリジナルステッカー』は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。
※早期予約特典の対象店舗・オンラインストアにて対象期間中にご予約の方はチェーン別オリジナル特典とのW特典となります。
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。
※特典の絵柄は後日発表いたします。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
◾️ICEx 2ndアルバム「FRESH!!」発売記念リリースイベント
◇ICEx 2ndアルバム「FRESH!!」発売記念スペシャルイベント
2026年7月1日（水）東京・新宿住友ビル 三角広場
※参加メンバーが変更になる場合がございます。
※イベントの詳細は後日発表致します。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※イベント日程は追加になる可能性があります。
※天候、災害、アーティストの都合により、やむを得ず中止になる場合がございます。
※上記以外の会場が追加される場合があります。
※会場内へのキャリーケースや大きなお荷物のお持ち込みは禁止とさせていただきます。大きな荷物は公共のロッカーに預けてからお越し下さい。
※イベントに参加する際は屋内外問わずに気温・気候に注意して万全の準備をお願いいたします。
※イベント内容はメンバーによるミニライブ＋特典会を予定しております。会場によってはライブの実施ができず特典会のみ行う可能性もありますので、詳細の発表の時にご案内を致します。
◾️＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞
【愛知】COMTEC PORTBASE
2026年8月21日（金）開場17:30／開演18:30
2026年8月22日（土）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【福岡】福岡国際会議場 メインホール
2026年8月29日（土）開場17:00／開演18:00
2026年8月30日（日）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【大阪】NHK大阪ホール
2026年9月18日（金）開場17:30／開演18:30
2026年9月19日（土）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【東京】東京国際フォーラム ホールA
2026年9月23日（水・祝）開場17:00／開演18:00
詳細：https://icex.jp/contents/105762
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