６歳と４歳の娘の母で、モデルの知花くららが２９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に生出演。温泉施設で５歳男児が行方不明になったことについて言及した。

番組では、発生から８日が経過した５歳男児の行方不明について取り上げた。熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（５）は２１日、鹿児島県霧島市の温泉施設で父親と母親、２歳の弟と４人で露天風呂と内風呂を利用。先に両親と弟が脱衣所に上がっていた３分ほどの間に嶺臣くんの姿が見えなくなった。父親が一緒に出ようとしたところ、嶺臣くんがまだ入っていたいと言ったため、父親が先に出たといい、当時、浴室の内側から鍵がかかっていた。

ＭＣの石井亮次アナウンサーが「丸８日になるんですけどね」と捜索が難航していることを告げると、知花は「この状況を想像するだけで苦しい思いなんですけど…」と同じ子供を持つ母親として複雑な思いを吐露。「私、４歳と６歳の娘がいて。私も同じような経験があって。娘達がお風呂の内側から鍵をかけちゃって。『開けて！開けて！』って外側から言っても、『開かないよ、開かないよ、ママ』っていう形で。夫と２人でコインで開けるっていうことがあったので」と自身も似たような経験があったと明かした。

「２歳と５歳の３歳差っていうことで、大変なんですよ。５歳の子もいて、ヤンチャ盛りで。２歳の赤ちゃんの方も見てなくちゃいけないという。３分間、目を離してしまうっていうのは日常的にはあり得るのかなと思います」と両親を思いやった。