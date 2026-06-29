篠田麻里子、再婚発表後初公の場 “タワマン・ママ友バトル”出演に本音「子を持つ親として…」
元AKB48で俳優・タレントの篠田麻里子（40）が29日、都内で行われた中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜 深0：24 ※初回は深0：34）の制作発表記者会見に登壇。再婚発表後初公の場となった。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
真っ赤なドレスで登壇した篠田は「原作を読んでいたので、『まさか自分が作品に出演できるとは！』、とうれしかったです」とコメント。「役としては、ちょっと強い部分も見えるのですが、葛藤を抱えている女性だなと捉えていて、自分自身も葛藤し、子を持つ親として心に苦しいものもあったのですが、挑戦させてもらえるのはすごくうれしかったです」と率直な思いを明かした。
篠田は1986年3月11日生まれ、福岡県出身。AKB48の中心メンバーとして活躍し、「上からマリコ」などでセンターを務めた。2013年7月に卒業。その後、多彩に活動する。プライベートでは、19年2月に一般男性と結婚、20年4月には第1子出産。23年3月に離婚を報告。26年3月29日に自身のインスタグラムを通じて、再婚を発表していた。
会見には、篠田のほか、宇垣美里、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈が登壇した。
本作は、『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。
【集合ショット】真っ赤！赤ドレスで揃って登場した宇垣美里＆篠田麻里子ら
真っ赤なドレスで登壇した篠田は「原作を読んでいたので、『まさか自分が作品に出演できるとは！』、とうれしかったです」とコメント。「役としては、ちょっと強い部分も見えるのですが、葛藤を抱えている女性だなと捉えていて、自分自身も葛藤し、子を持つ親として心に苦しいものもあったのですが、挑戦させてもらえるのはすごくうれしかったです」と率直な思いを明かした。
会見には、篠田のほか、宇垣美里、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈が登壇した。
本作は、『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックが原作。新築タワーマンション「ネレアタワー」を舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” となる。