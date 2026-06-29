外為サマリー：１６１円８０銭前後で推移、狭いレンジでの一進一退続く 外為サマリー：１６１円８０銭前後で推移、狭いレンジでの一進一退続く

２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円７９銭前後と前週末午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３６銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時頃に１６１円８０銭近辺で推移しており、午前９時５０分過ぎに１６１円７１銭近辺まで軟化したが、その後、午後にかけ再び１６１円８０銭前後へ値を戻した。１６２円近辺では政府・日銀による為替介入も警戒されるだけに、上値は重く狭いレンジでの一進一退が続いている。政府が7月に策定する「骨太の方針」関して、経済成長の実現に向け「適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だ」と明記する方針を固めたと一部で報じられ、日銀の金融政策への影響も警戒されたが、相場の反応は限られた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１３９４ドル前後と同０．００１０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS