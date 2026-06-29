日本―スウェーデン戦観戦報告

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、グループFを2位で突破し、決勝トーナメントへ進出した。25日（日本時間26日）に米ダラス・スタジアムで行われたスウェーデン戦の客席には元国民的アイドルグループのメンバーが観戦する様子があり、注目を集めている。

日本代表のアウェーユニホームを着て会場に現れたのは、元モーニング娘。のメンバーで女優の久住小春。客席でカメラに微笑む姿や「JAPAN v SWEDEN」と表示された場内パネルの前でサングラスをかけポーズを決める様子もあり、W杯観戦を満喫していた。

インスタグラムの投稿には実際の写真を添えつつ「いつかは生で観てみたいと思ってたワールドカップ 次は四年後だし、行きたいと思った時に行くべきと思いJP対SEを観にダラスに弾丸で行ってきました」「日本戦以外にも、生のメッシの試合もみました」と報告。コメント欄には反響が寄せられた。

「サッカーの最高の舞台ワールドカップ観れるなんて最高」

「羨ましい…」

「おぉ〜 弾丸 でもチケットあって 生W杯観戦（それも日本代表戦）出来るなんて凄い〜〜＆生メッシ様も 見れただなんて羨ましすぎる」

「めちゃくちゃ美人な人が居るな〜て、思ってたところでした！」

「いいなぁ〜」

日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント初戦でC組1位の王国ブラジルと激突。勝てば次戦はコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）