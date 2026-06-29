お米は前年比+32%、フライドチキンも値上がり。2026年5月の小売物価統計から見えた「値上がりの今」

お米は前年比・前月比ともに小幅に下落

東京都区部のうるち米（コシヒカリ、5kg）は2026年5月で4870円。前年同月（4970円）と比べると約100円（約2%）の下落となっています。また、前月の4月（4966円）と比べても約96円（約2%）の小幅な下落となっており、直近の米価は落ち着いた動きを見せています。

コシヒカリ以外の品種でも5月は4741円（4月4811円）と前月比マイナスで推移しており、米価はピークアウトしつつある可能性があります。地域差も大きく、新潟市は3956円、長岡市は3788円と産地近隣では依然割安な水準です。



フライドチキンは前月比+20円、コーヒーは前月と変わらず

全国統一価格品目（第3表）では、外食のフライドチキン（1本）が330円と前月（310円）から20円（約6.5%）値上がりしました。これは前年同月比でも+20円の上昇で、1か月で一気に値が切り上がった形です。

一方、セルフ式コーヒー飲料は150円で前月と変わらず。ただし前年（130円）比では+20円（約15%）の水準を維持しています。ミネラルウォーター（配達）は4147円で前月と同水準で、飲料類は品目ごとに値動きが分かれています。



電気代は前月比+708円（+5.1%）で急上昇、家賃も小幅増

光熱費の動きが目立ちます。東京都区部の電気代（月402kWh使用）は5月が1万4533円で、前月4月（1万3825円）から+708円（約5.1%増）と急上昇しました。前年同月（1万4927円）と比べると下落しているものの、春から夏にかけての季節的な上昇圧力が出ています。

都市ガス代（月1465.12MJ）も5月が6060円と前月（5854円）から+206円（約3.5%増）となっており、エネルギーコスト全体が上昇傾向にあります。住居費では、東京都区部の民営家賃（3.3㎡あたり）が5月9937円と前月（9915円）から+22円の微増。前年同月比では+194円（+2%）と、じわりとした上昇が続いています。



野菜は前月比で変動大。まぐろは4月547円→5月553円に上昇

生鮮食品の値動きも注目です。東京都区部のまぐろ（100g）は4月の547円から5月の553円へ+6円上昇。さけは4月560円から5月556円へ微減、ぶりは4月437円から5月438円とほぼ横ばいでした。野菜では、キャベツ（1kg）が4月238円から5月232円へ-6円（約2.5%）と値下がりしており、春キャベツの出回り増が反映されています。

一方、じゃがいも（1kg）は4月634円から5月561円へ-73円（約11.5%）と大幅に下落。季節に応じた旬の野菜は値ごろ感が出ており、食費の節約につながりそうです。



まとめ

2026年5月の物価動向は、前年比では米・外食・住居費など幅広く上昇が続く一方、前月比で見ると品目ごとに明暗が分かれます。

米価は前月比で小幅下落に転じ、旬の野菜も値下がりするなど家計にやや好材料もある一方、電気代・都市ガス代・フライドチキンは前月比でも上昇しており、エネルギーや外食費の上昇圧力は続いています。前年比・前月比の両方を意識しながら、日々の買い物を工夫することが重要な局面です。



出典

総務省「小売物価統計調査（動向編）2026年5月」（第1表・第2表・第3表）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー