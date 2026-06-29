中古の戸建て住宅を購入する際、売主がまだ住んでいる「居住中」の物件を内見して検討するケースは少なくありません。しかし、生活感のある家具や家電の裏には、素人では気づけない深刻な住宅トラブルが隠されている危険性があります。

今回は、さくら事務所の取締役・ホームインスペクターの友田雄俊さんと、らくだ不動産のマネージャー・エージェントの村田洋一さんが語る、居住中物件を購入する際の「ホームインスペクション（住宅診断）の裏技」と絶好のタイミングについて徹底解説します。



◾️ベッドや本棚の裏はブラックボックス。居住中物件の罠

中古物件の購入において、ホームインスペクションは「契約前」に行うのが最も理想的です。重大な欠陥が見つかれば、契約前に価格交渉を行ったり、最悪の場合は購入を見送ったりといった判断ができるからです。

しかし、居住中物件の契約前調査には大きな壁が存在します。

友田さんは、「居住中の場合、どうしても家具や荷物が置かれているため、壁や床が隠れて見えない部分が多くなります」と指摘します。「例えば、ベッドの裏の壁にある雨漏りのシミや、カーペットの下の床の傾きなどは、荷物がどかされない限り正確に測定・確認することができません」。

つまり、契約前のインスペクションだけでは、どうしても「調査しきれない死角」が残ってしまうのです。

◾️勝負は「引き渡し前」。空室になった瞬間を狙え！

そこでプロが強く推奨するのが、「契約後から引き渡しまで」の間に行うインスペクションです。

売買契約が完了し、売主が引っ越して物件が「空室」になった直後、そして買主に鍵が引き渡される前のタイミングが最大のチャンスとなります。

村田さんは、「売主さんが退去して荷物がなくなった状態で再度確認すると、『家具の裏にこんなシミがあったのか』『床がこんなに傷んでいたのか』といった事実が新たに発覚することがあります」と語ります。

もしこの段階で、雨漏りやシロアリ被害、建物の主要な構造部分の腐食など、重大な欠陥（契約不適合責任に問われる内容）が見つかった場合、買主は引き渡し前に売主の負担で修復してもらうよう請求できるケースが一般的です。

◾️プロが教える最強の裏技「2段構えチェック」

居住中の中古戸建てを安全に買うための最強の裏技は、調査を「2段構え」にすることです。

1.契約前： 見える範囲や、床下・屋根裏などをインスペクターにしっかり調査してもらい、購入の可否を判断する。



2.引き渡し前（退去後）： 家具が撤去された後の壁や床を、再度プロの目（または住宅の知識があるエージェント）で素早くチェックし、隠れていた瑕疵がないかを確認する。



引き渡し前の最終確認は買主自身で行うことも多いですが、友田さんは「一般の方が見ても、それが雨漏りの跡なのか、ただのシミや汚れなのかを見分けるのは困難です」と警告します。素人判断で見逃したまま引き渡しを受けてしまうと、後から大きなトラブルになるリスクがあります。



【まとめ】

居住中の中古物件は、家具に隠れたリスクをいかに見抜くかが明暗を分けます。引き渡し前の「空室になった瞬間」を最大限に活用し、隠れた瑕疵を見逃さないことが重要です。

さくら事務所とらくだ不動産では、ホームインスペクターと経験豊富なエージェントが連携し、契約前から引き渡し前まで、買主のリスクを徹底的に排除するサポートを行っています。「中古戸建てを買いたいけれど見えない欠陥が不安」という方は、手遅れになる前にぜひ一度プロにご相談ください。



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