【7月17日】バレーボール男子日本代表 VS 男子ベルギー代表｜テレビ放送・ネット配信｜ネーションズリーグ2026男子予選ラウンド

バレーボールネーションズリーグ2026でバレーボール男子日本代表は、男子ベルギー代表と2026年7月17日（金）に対戦する。

会場は大阪府のAsueアリーナ大阪。試合開始時刻は日本時間2026年7月17日（金）19:20だ。

今回の男子日本代表 VS 男子ベルギー代表の試合は、地上波TBS系列、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。

男子日本代表 VS 男子ベルギー代表の概要【試合開始時刻・放送時間】

バレーボール男子日本代表は、予選ラウンドで男子ベルギー代表と2026年7月17日（金）19:20に試合を行う。

予選ラウンド第3週でプール9に入った男子日本代表は、男子イタリア代表、男子カナダ代表、男子ベルギー代表、男子アルゼンチン代表、男子キューバ代表と同組。そのうちイタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチンと対戦する。

ネーションズリーグ2026予選ラウンドプール9の男子ベルギー代表戦は、地上波TBS系列で生放送される。ネットでは『U-NEXT』、『Volleyball TV』にて生配信される予定となっている。

■ネーションズリーグ2026 予選ラウンドプール9 第3試合

バレーボール男子日本代表メンバー

試合開始：2026年7月17日（金）19:20 試合会場：大阪府/Asueアリーナ大阪 対戦カード：男子日本代表 VS 男子ベルギー代表 テレビ放送：地上波TBS系列/ ネット配信：U-NEXT・Volleyball TV 番組開始：2026年7月17日（金）19:20 ※地上波TBS系列は2026年7月17日（金）19:00

セッター

3 深津英臣（ウルフドックス名古屋）

21 永露元稀（広島サンダーズ）

アウトサイドヒッター

5 大塚達宣（ミラノ/イタリア）

11 富田将馬（大阪ブルテオン）

12 髙橋藍（ルブリン/ポーランド）

14 石川祐希（ジラート/トルコ）

15 甲斐優斗（大阪ブルテオン）

ミドルブロッカー

2 小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

6 山内晶大（大阪ブルテオン）

10 髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）

17 西本圭吾（広島サンダーズ）

23 エバデダンラリー（大阪ブルテオン）

オポジット

1 西田有志（大阪ブルテオン）

4 宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）

リベロ

13 小川智大（ルブリン/ポーランド）

20 山本智大（大阪ブルテオン）

男子日本代表 VS 男子ベルギー代表のテレビ放送・ネット配信

2026年7月17日（金）に開催されるネーションズリーグ2026 予選ラウンドプール9 第3試合『日本×ベルギー』の試合は、地上波TBS系列にて生放送される予定となっている。また、『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて生配信される予定となっている。

■U-NEXT

番組開始：2026年7月17日（金）19:20

■BS-TBS

番組開始：2026年7月17日（金）19:00

キャスト：

∟解説｜未定

∟実況｜未定

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