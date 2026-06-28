今週の決算発表予定 Ｊフロント、しまむら、高島屋など (6月29日～7月3日)
■6月29日～7月3日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 6月29日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<7447> ナガイレーベ [東Ｐ]
<7965> 象印 [東Ｐ]
<8227> しまむら [東Ｐ] ★
● 6月30日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<192A> インテＧ [東Ｇ]
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ]
<2935> ピックルス [東Ｐ]
<2975> スターマイカ [東Ｐ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] ★
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ]
<3607> クラウディア [東Ｓ]
<7363> ベビカレ [東Ｇ]
<8011> 三陽商 [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] ★
<9253> スローガン [東Ｇ]
● 7月 1日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ]
<5942> フイルコン [東Ｓ]
● 7月 2日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2493> イーサポート [東Ｓ]
<3549> クスリアオキ [東Ｓ]
<9793> ダイセキ [東Ｐ]
● 7月 3日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<1997> 暁飯島工業 [東Ｓ]
<2678> アスクル [東Ｐ]
<3377> バイク王 [東Ｓ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] ★
<3612> ワールド [東Ｐ]
<3815> メディア工房 [東Ｇ]
<4361> 川口化 [東Ｓ]
<4394> エクスＭ [東Ｇ]
<6264> マルマエ [東Ｐ]
<7611> ハイデ日高 [東Ｐ]
<7975> リヒトラブ [東Ｓ]
<9369> キユソ流通 [東Ｓ]
<9872> 北恵 [東Ｓ]
<9948> アークス [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
● 6月29日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<7447> ナガイレーベ [東Ｐ]
<7965> 象印 [東Ｐ]
<8227> しまむら [東Ｐ] ★
● 6月30日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<192A> インテＧ [東Ｇ]
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ]
<2935> ピックルス [東Ｐ]
<2975> スターマイカ [東Ｐ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] ★
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ]
<3607> クラウディア [東Ｓ]
<7363> ベビカレ [東Ｇ]
<8011> 三陽商 [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] ★
<9253> スローガン [東Ｇ]
● 7月 1日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ]
<5942> フイルコン [東Ｓ]
● 7月 2日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2493> イーサポート [東Ｓ]
<3549> クスリアオキ [東Ｓ]
<9793> ダイセキ [東Ｐ]
● 7月 3日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<1997> 暁飯島工業 [東Ｓ]
<2678> アスクル [東Ｐ]
<3377> バイク王 [東Ｓ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] ★
<3612> ワールド [東Ｐ]
<3815> メディア工房 [東Ｇ]
<4361> 川口化 [東Ｓ]
<4394> エクスＭ [東Ｇ]
<6264> マルマエ [東Ｐ]
<7611> ハイデ日高 [東Ｐ]
<7975> リヒトラブ [東Ｓ]
<9369> キユソ流通 [東Ｓ]
<9872> 北恵 [東Ｓ]
<9948> アークス [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
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