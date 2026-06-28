「いやマジかよ」「驚きの移籍」31歳日本人FWの10年ぶりＪ復帰に SNS沸騰！「本当に？」「伝説の漢」
サンフレッチェ広島は６月28日、スペイン１部のマジョルカから浅野拓磨が完全移籍で加入すると発表した。
2013年に広島でプロキャリアをスタートさせた浅野は、16年にアーセナル（イングランド）へ完全移籍。直後にシュツットガルト（ドイツ）へレンタル移籍し、その後はハノーファー（ドイツ）、FKパルチザン・ベオグラード（セルビア）、ボーフム（ドイツ）でプレーした。そして24年の夏にマジョルカに加入。２季目の今季は公式戦23試合に出場するも、１ゴール・１アシストに留まっていた。
また日本代表としては15年にAデビューを飾り、国際Ａマッチ通算53試合の出場で９得点をマーク。22年のカタールＷ杯にも出場しており、ドイツ戦では逆転ゴールを決めた。
プロデビューを飾ったクラブへの復帰を果たした31歳FWは、広島の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
「10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています」
クラブの公式Ｘでも浅野の加入が伝えられると、「本当に？」「おかえりなさい」「帰ってきてくれて本当にありがとう」「伝説の漢」「キターーーーーー！」「Ｊリーグが盛り上がりますね」「驚きの移籍」「いやマジかよ」「ついにきたか」といった声があがっている。
“ジャガー”の帰還にファンが沸いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2013年に広島でプロキャリアをスタートさせた浅野は、16年にアーセナル（イングランド）へ完全移籍。直後にシュツットガルト（ドイツ）へレンタル移籍し、その後はハノーファー（ドイツ）、FKパルチザン・ベオグラード（セルビア）、ボーフム（ドイツ）でプレーした。そして24年の夏にマジョルカに加入。２季目の今季は公式戦23試合に出場するも、１ゴール・１アシストに留まっていた。
プロデビューを飾ったクラブへの復帰を果たした31歳FWは、広島の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
「10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています」
クラブの公式Ｘでも浅野の加入が伝えられると、「本当に？」「おかえりなさい」「帰ってきてくれて本当にありがとう」「伝説の漢」「キターーーーーー！」「Ｊリーグが盛り上がりますね」「驚きの移籍」「いやマジかよ」「ついにきたか」といった声があがっている。
“ジャガー”の帰還にファンが沸いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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