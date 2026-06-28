相続した実家を売ろうとしたら、不動産会社に「まずは査定だけでも」と言われました。築40年で駅からも遠いのですが、本当に買い手は見つかるのでしょうか？ 売却前に確認したいポイント

築40年・駅から遠い実家でも買い手が見つかる可能性はある

築40年を超える住宅は、新築住宅と比べると建物の価値が低く評価されることが少なくありません。そのため、「古い家だから売れない」と考えてしまう人もいます。

しかし、不動産の価値は建物だけで決まるものではありません。土地の広さや形状、周辺の生活環境、学校や商業施設へのアクセス、再建築の可否なども価格に大きく影響します。

建物の価値がほとんど残っていなくても、土地に需要があれば「古家付き土地」として購入を希望する人が現れることがあります。注文住宅を建てたい人や不動産会社が購入を検討するケースもあるため、築年数だけで売却を諦める必要はありません。

また、駅から離れていても、車移動が中心の地域や子育て世帯に人気の住宅地では一定の需要が見込めることもあります。実際の市場価値は物件ごとに異なるため、まずは査定を受けて客観的な評価を知ることが大切です。

「まずは査定だけ」と勧められる理由とは

不動産会社が「まずは査定だけでも」と勧めるのは、売却価格の目安を把握しなければ、売却方法や販売戦略を立てられないためです。

査定では、近隣で売買された事例や現在販売中の物件、土地の条件、建物の状態などをもとに、おおよその売却価格が算出されます。査定価格は実際の成約価格を保証するものではありませんが、「いくらくらいで売れそうか」を知る重要な判断材料になります。

また、査定を依頼したからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。価格を確認したうえで、「今は売らずに保有する」「リフォームしてから売る」といった選択をすることも可能です。そのため、売却するか迷っている段階でも査定を受けるメリットはあります。

ただし、不動産会社によって査定価格には差が出ることがあります。高い査定額だけを理由に依頼先を決めるのではなく、価格の根拠や販売方法について丁寧に説明してくれる会社を選ぶことが重要です。

売却前に確認したい3つのポイント

査定を受ける前には、いくつか確認しておきたいポイントがあります。

まずは名義です。相続した実家を売却するには、原則として相続登記を済ませ、自分名義に変更しておく必要があります。名義変更が終わっていないと売却手続きを進められないため、早めに準備しておきましょう。

次に、建物の状態を把握することも大切です。雨漏りやシロアリ被害などがある場合は査定額に影響する可能性があります。

一方で、大規模なリフォームをしても、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。修繕が必要かどうかは、不動産会社へ相談しながら判断するとよいでしょう。

さらに、複数の不動産会社へ査定を依頼することもおすすめです。査定価格だけでなく、販売実績や担当者の説明内容を比較することで、自分に合った会社を選びやすくなります。

査定結果を比較して納得できる方法で売却を進めよう

築40年で駅から遠い実家でも、土地の条件や地域の需要によっては買い手が見つかる可能性があります。そのため、「古いから売れない」と決めつけるのではなく、まずは査定を受けて市場価値を確認することが大切です。

査定は売却を強制するものではなく、今後の方針を考えるための第一歩です。複数の不動産会社へ相談し、査定額の根拠や販売方法を比較すれば、納得できる売却につながりやすくなります。相続した実家を有効に活用するためにも、焦らず情報を集め、自分に合った方法を選択しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー