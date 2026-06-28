今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ネイス 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ネイス

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● 6月30日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<589A> ネイス 東証グロース サービス業

【事業内容】

子ども向け体操教室の運営（直営およびフランチャイズ方式）および、

児童発達支援・放課等デイサービス施設の運営（直営方式）



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 8月期 2855 312 358 248 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】岡三証券



【公募・売り出し】

公募10万株、売り出し105万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し17万2500株を実施する。

【公募・売り出し価格】1320円

【調達資金の使途】新規出店に係る設備費。



株探ニュース