今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ネイス
● 6月30日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<589A> ネイス 東証グロース サービス業
【事業内容】
子ども向け体操教室の運営（直営およびフランチャイズ方式）および、
児童発達支援・放課等デイサービス施設の運営（直営方式）
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 8月期 2855 312 358 248 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】岡三証券
【公募・売り出し】
公募10万株、売り出し105万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し17万2500株を実施する。
【公募・売り出し価格】1320円
【調達資金の使途】新規出店に係る設備費。
株探ニュース
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<589A> ネイス 東証グロース サービス業
【事業内容】
子ども向け体操教室の運営（直営およびフランチャイズ方式）および、
児童発達支援・放課等デイサービス施設の運営（直営方式）
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 8月期 2855 312 358 248 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】岡三証券
【公募・売り出し】
公募10万株、売り出し105万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し17万2500株を実施する。
【公募・売り出し価格】1320円
【調達資金の使途】新規出店に係る設備費。
株探ニュース