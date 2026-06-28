「待望の…」「やばすぎる」清水の“原点回帰”の新ユニフォームに好評の声
清水エスパルスは26日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインを発表した。
フィールドプレーヤーの1stはエスパルスオレンジ、2ndは白、GKは黒となる。公式サイトによると、コンセプトは「ー SHIMIZUから、世界へ ー」。クラブの原点で象徴の「地球儀」デザインを再び採用し、「この街から始まった物語が、いま再び世界へと広がっていく決意の表現」をしているという。
クラブ公式X(@spulse_official)には「めっちゃかっこいい!!」「待望の地球儀」「原点の地球儀復活」「地球儀復活はやばすぎる」「素晴らしいデザイン」「とても嬉しいです!!!」と好評の声が届いた。
フィールドプレーヤーの1stはエスパルスオレンジ、2ndは白、GKは黒となる。公式サイトによると、コンセプトは「ー SHIMIZUから、世界へ ー」。クラブの原点で象徴の「地球儀」デザインを再び採用し、「この街から始まった物語が、いま再び世界へと広がっていく決意の表現」をしているという。
◢◤/ ◢◤— 清水エスパルス公式 (@spulse_official) June 26, 2026
『SHIMIZUから、世界へ』
ユニフォーム特設サイトはこちらhttps://t.co/gjQlUWUIRC#spulse @spulse_goods -2026/27シーズン8月開幕⚽- https://t.co/hGvVolYW8w pic.twitter.com/6TVz1f77pi