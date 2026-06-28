ボクシング元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２８日、都内で取材に応じた。５月２日に行われた４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とのタイトルマッチで敗れた後、初めての公の場となったが、「本当に楽しかったし、僕のキャリアにおいても人生においてもかけがえのない経験だった。これは糧にしていかないともったいない」と振り返った。

また、世界３階級制覇を達成した“バム”ジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国＝についても言及した。バムは今月１３日、バンタム級転向初戦でＷＢＡ世界同級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦し、６回ＫＯで勝利。階級を超えた最強ランクのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）でも４位につけており、近い将来の井上の対戦候補として浮上している。

ＰＦＰ７位の中谷は「直近の試合（バルガス戦）でもハイパフォーマンスを発揮していたので、ものすごく優れている選手だなという印象は持っていますね」と明かし、今後自身がバムと対戦する可能性についても、「バンタム級にいた頃にそういう（対戦の）話があったので、（今でも）全然タイミングが合えばやりたいなって思っています」と前向きに語った。

中谷自身は井上戦で負った左眼窩底骨折から回復の途上で次戦は未定ながら、今後の目標について「スーパーバンタム級の中で世界チャンピオンになるって目標を（変わらず）持っているので、そこに向けて進んでいきたい」と語った。また、井上が再戦の可能性について「望む声があるのなら（井上−中谷の）第２弾は全然ありかな」と前向きに語っていたことを受け、中谷も「もちろんウェルカムです。チャンピオンなので、挑戦させてもらえるのであればやりたい」と意欲を示した。

中谷はこの日、東京都港区のＳＩＸ ＷＡＫＥ ＲＯＰＰＯＮＧＩで行われたボートレース情報番組「ＢＯＡＴ ＲＡＣＥプレミア」の生中継にゲスト出演した。