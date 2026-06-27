【Ｗ杯】カーボベルデはアルゼンチンと！ 決勝Ｔの対戦カード、続々と決定。エジプトはオーストラリアと激突
北中米ワールドカップで、現地６月26日にグループステージのＧ組、Ｈ組、Ｉ組の最終節が開催され、３グループの最終順位が確定した。結果は以下のとおり。★＝決勝トーナメント進出、■＝敗退決定
▼Ｇ組
１位：ベルギー★
２位：エジプト★
３位：イラン
４位：ニュージーランド■
▼Ｈ組
１位：スペイン★
２位：カーボベルデ★
３位：ウルグアイ■
４位：サウジアラビア■
▼Ｉ組
１位：フランス★
２位：ノルウェー★
３位：セネガル★
４位：イラク■
Ｗ杯初出場のカーボベルデは、勝点３で決勝トーナメント進出。ラウンド・オブ32の相手はアルゼンチンだ。２位突破のエジプトはオーストラリアと相まみえる。３位グループで成績上位８チームがグループを突破できるなか、イランは12チーム中で６位につけている。
なお、26日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ｇ組
エジプト １−１ イラン
ベルギー ５−１ ニュージーランド
▼Ｈ組
スペイン １−０ ウルグアイ
カーボベルデ ０−０ サウジアラビア
▼Ｉ組
フランス ４−１ ノルウェー
セネガル ５−０ イラク
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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▼Ｇ組
１位：ベルギー★
２位：エジプト★
３位：イラン
４位：ニュージーランド■
▼Ｈ組
１位：スペイン★
２位：カーボベルデ★
３位：ウルグアイ■
４位：サウジアラビア■
▼Ｉ組
１位：フランス★
２位：ノルウェー★
３位：セネガル★
４位：イラク■
Ｗ杯初出場のカーボベルデは、勝点３で決勝トーナメント進出。ラウンド・オブ32の相手はアルゼンチンだ。２位突破のエジプトはオーストラリアと相まみえる。３位グループで成績上位８チームがグループを突破できるなか、イランは12チーム中で６位につけている。
なお、26日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ｇ組
エジプト １−１ イラン
ベルギー ５−１ ニュージーランド
▼Ｈ組
スペイン １−０ ウルグアイ
カーボベルデ ０−０ サウジアラビア
▼Ｉ組
フランス ４−１ ノルウェー
セネガル ５−０ イラク
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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