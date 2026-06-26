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SONIC BRIDGES TOUR 2025 [w./FEEDER] - Documentary + Live -
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TOUR DOCUMENTARY + LIVE
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LIVE at TOKYO GARDEN THEATER
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Seven Days in the Sun [w./FEEDER]
The Autumn Song
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MUSIC VIDEOS
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¡þStaff Credit
Tour Documentary General Director : Shuichi Bamba
Documentary Director : Masato Iwai (cocco)
Live at Tokyo Garden Theater Director : Ryuji Noda
Art Direction & Design : Tomoko Kikuchi (TOYBOX)
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