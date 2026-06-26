サッカーFIFAワールドカップ、日本はスウェーデンと対戦し、引き分けで決勝トーナメント進出を決めました。広島の会社では、社員が熱戦を見届けました。



■広島テレビ 宮脇 靖知 記者

「日本対スウェーデンの試合を知らせる看板、朝早くから多くの社員の皆さんが集まっています。」



スポーツ用品の開発を行う「モルテン」。広島市の本社1階の食堂に大型モニターを設置し、約50人の社員が試合を観戦しました。





■モルテン 社員「気合い入れて朝早く来ました。けっこうテンションが上っているので、勝って1位通過してほしい。」「きょうは気合い入れて、6時に起きました」Q．いまの体調は？「万全です。この大きいスクリーンでみんなで応援する、この思いが届くと思って来ました。」試合は前半から拮抗（きっこう）した展開。互いにチャンスをつくりながらも得点とはなりません。皆さんが気になるのは、試合の行方だけではありません。それは、審判が吹く笛です。■モルテン 社員「ほらほバルキーン、バルキーン、バルキーン。」2009年に誕生したモルテン製の笛、その名も「バルキーン」です。音の響きは…。音の大きさを表す音圧は113デシベルで、車のクラクションよりも大きな音です。また上下2か所から異なる周波数の音を出すことで、大観衆のスタジアムでも聞き取りやすい音を響かせます。前回のカタール大会でも半分以上の試合で使われており、26日の試合も幾度となく鳴り響きました。■モルテン 社員「しっかり審判の手元を見ながら、きょうは間違いなくバルキーンを使っていたので良かったです。点が入ったくらいうれしいです。良かったです。」前半は互いに得点を奪うことが出来ず、0対0で折り返します。■モルテン 社員「後半まだまだ選手が控えているので、いろんな選手に頑張ってほしい。」「ここまで、いい笛が鳴っていた。後半4点取って1位通過したい。」Q．このあとは？「このあとは、社内の会議があります。後半は見られないのでインカムでもつけて聞きたいところですが、残念ながら会議集中ということでやっていきたいです。」歓喜の瞬間は後半11分でした。堂安、上田、堂安とつないで最後は前田大然。日本が先制点を奪います。■広島テレビ 宮脇 靖知 記者「早朝にも関わらず出勤前、皆さん喜びの声をあげています。」その後、同点に追いつかれ引き分けとなりましたが、グループステージ2位で決勝トーナメント進出を決めました。■モルテン 社員「なんとか勝ち点1取れて良かった。勝ってほしかったけど2位で行けるので良かった。」「会社でみんなと応援できて貴重な体験ができた。安心して仕事にいどめると思う。」「しっかり笛が吹かれていたし、もう1試合のチュニジア・オランダ戦も、バルキーンが吹かれていたので良かった。全試合『バルキーン』が吹かれていたら最高だと思う。」審判の笛にも注目したい決勝トーナメント初戦の相手は、強豪ブラジル。30日午前2時キックオフです。【2026年6月26日 放送】