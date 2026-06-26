Metaはエシロールルックスオティカと共同で、スマートグラスの新製品「Meta Glasses」を6月23日（現地時間）に発売した。価格は299ドル（約4万8300円）～。独自開発の最新AIモデル「Muse Spark」を初搭載し、ユーザーの視界を共有しながら音声で応答するAIアシスタント機能を提供する。

「Meta Glasses」は、従来のAIグラスで培った技術をベースに再設計したモデル。度付きレンズへの交換に対応するほか、3種類のフレーム形状と豊富なカラーバリエーションにより、発売時点で全26スタイルを展開する。

ラインアップするフレームは、スクエア型の「Meta Adventurer」、太めのシルエットを採用した「Meta Fury」、カイリー・ジェンナーと共同設計したオーバル型「Meta Glasses by Kylie」の3種類。Adventurerのみ、スタンダードとラージの2サイズが用意される。

Meta Adventurer

Meta Fury

Meta Glasses by Kylie

最新AI「Muse Spark」を初搭載

「Meta Glasses」には、MetaのAI部門「Meta Superintelligence Labs」が設計した新AIモデル「Muse Spark」ベースの「Meta AI」を搭載。ユーザーが見ている目の前の光景をAIが認識し、スポーツのスコア確認、周辺の飲食店探し、スケジュール管理などを音声でサポートする。

本体側面には専用のアクションボタンを配置し、ワンタッチでのMeta AI起動や、任意機能のショートカット割り当てができる。

なお、今回のMuse Spark版Meta AIは、米国およびカナダで展開中の「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」にも提供される。

オープンイヤー型スピーカーと最大48時間駆動

「Meta Glasses」には、オープンイヤー型スピーカーが搭載され、周囲の音を確認しながら通話や音楽再生などができる。複数のマイクを組み合わせたアレイシステムには風切り音の低減処理を施し、屋外でもクリアな音声通話を確保した。

単体でのバッテリー駆動時間は8時間以上。折りたたみ式の携帯用充電ケースを併用することで最大40時間分の充電ができ、合計で約2日間の連続運用に対応する。

また、本体には撮影中であることを周囲へ知らせるLEDなどのセーフガード機能を備えるほか、共有データの範囲をユーザー自身が管理できるプライバシー設定も設けている。

連写機能を追加、日本語翻訳も近日提供

継続的なソフトウェアアップデートによる機能拡充も実施する。今月には、複数フレームを自動連写してベストな1枚を提案する「ダイナミックフォト」機能を提供開始する。

さらに近日中には、ディスプレイ非搭載モデル向けの「歩行者ナビゲーション機能」や、リアルタイムの「ライブ翻訳機能」への14言語追加を予定。追加言語には日本語や中国語、韓国語などが含まれる。