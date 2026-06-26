「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が「【成績UP】最速で定期テストの点数が上がる勉強テクニック」を公開した。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、自身が開催したオンライン勉強会の様子と、最速でテストの点数を上げるための「超効率勉強法」について解説している。



動画の前半で道山氏は、5月31日に親子向けに開催された「道山流学習法勉強会」の実施内容について報告した。60組120名の申し込みがあり、参加者からのアンケートでは97.6%という高い満足度を記録。「学校や塾では教えてくれない勉強のやり方を教えてくれたことがよかった」といった感想が寄せられたという。



動画の後半では、この勉強会で伝えた数多くのテクニックの中から、特に重要な2つのポイントを紹介した。1つ目は「書いて覚えるな、声に出して覚えろ」という暗記法である。書いて覚えようとすると時間がかかり手も疲れてしまうが、口に出して覚えることで「覚えるスピードがやっぱ3倍ぐらい変わってきます」と道山氏は語る。



2つ目は「わからない問題は考えるな、質問しろ」というルールの徹底だ。中学生は部活や習い事で忙しく、平日の勉強時間は最大でも4時間程度しかない。わからない問題の解き方をずっと考えていると勉強が進まなくなってしまうため、「わからなかったらどんどん飛ばしていって、解説とか答えを見て、それでもわからなかったら誰かに質問する」という流れが効率的だと述べている。



限られた時間の中で成績を上げるためには、悩む時間を減らし、スピードを重視した学習スタイルに切り替えることが重要である。道山氏が提唱する超効率勉強法は、日々の学習に行き詰まりを感じている学生やその保護者にとって、大きなヒントになりそうだ。



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