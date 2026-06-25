米津玄師「烏」ショートアニメ公開 『チェンソーマン』に続くMAPPAとのタッグ
「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろされた米津玄師の新曲「烏」のショートアニメが公開された。
【動画】『チェンソーマン』に続くMAPPAとのタッグ！米津玄師「烏」ショートアニメ
「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団の中にいながらも、一人ひとりが独立した個人でいられるという在り方を肯定し、競争という構造の中にそっと“すきま風”を吹かせられたら、という思いを込めて制作された。
公開されたショートアニメは、楽曲のサビに合わせ、歌詞に描かれる「漫画の世界」を思わせる鉛筆のタッチで構成。ひたむきにボールを追う者の姿を映し出し、その頭上では一羽の烏が大空へ力強く羽ばたいていく。勝敗だけでは語れないひたむきな歩みと、自由に飛ぶ「烏」の姿が重なり合う映像となっている。アニメーション制作はMAPPAが担当。米津とは、2022年『チェンソーマン』、2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に続くタッグとなった。
「FIFAワールドカップ2026」は連日ドラマチックな熱戦が繰り広げられ、大きな盛り上がりを見せている。日本代表はチュニジア戦で圧巻の勝利を収め、26日午前8時からグループステージ最終戦となるスウェーデン戦に臨む。
【動画】『チェンソーマン』に続くMAPPAとのタッグ！米津玄師「烏」ショートアニメ
「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団の中にいながらも、一人ひとりが独立した個人でいられるという在り方を肯定し、競争という構造の中にそっと“すきま風”を吹かせられたら、という思いを込めて制作された。
公開されたショートアニメは、楽曲のサビに合わせ、歌詞に描かれる「漫画の世界」を思わせる鉛筆のタッチで構成。ひたむきにボールを追う者の姿を映し出し、その頭上では一羽の烏が大空へ力強く羽ばたいていく。勝敗だけでは語れないひたむきな歩みと、自由に飛ぶ「烏」の姿が重なり合う映像となっている。アニメーション制作はMAPPAが担当。米津とは、2022年『チェンソーマン』、2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に続くタッグとなった。
「FIFAワールドカップ2026」は連日ドラマチックな熱戦が繰り広げられ、大きな盛り上がりを見せている。日本代表はチュニジア戦で圧巻の勝利を収め、26日午前8時からグループステージ最終戦となるスウェーデン戦に臨む。