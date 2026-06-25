ロフト差7度なのに落下角の差はわずか1度!? 7番アイアンHS40m/sと31m/sで高さで止められるアイアントップ3を発表！

ロフト差7度なのに落下角の差はわずか1度!? 7番アイアンHS40m/sと31m/sで高さで止められるアイアントップ3を発表！