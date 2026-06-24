高知県香南市では山北みかんの収穫が最盛期を迎えていて、6月24日新たなブランドもお披露目されました。



小ぶりで酸味と甘さのバランスが抜群の山北みかん。

香南市では、山北みかんの収穫が最盛期を迎えています。



JA高知県香美地区温室みかん部会では、部員37人が約10ヘクタールの圃場でみかんを栽培していて2026年は例年より少ない550トンの出荷を見込んでいます。





■ 市村涼さん「例年より甘い、今年のは自信がある」また温室みかん部会では今年から山北みかんの知名度と価値向上を目的に新たなブランドを立ち上げました。その名も「柑美甘々」。みかんの美しさや口の中で二度感じられる甘さを表現したということです。収穫した山北みかんを出荷場でセンサーにかけ色や形、糖度13.5度以上のものを選定し、全体の1パーセント未満が「柑美甘々」として出荷されます。新ブランド立ち上げに合わせ贈答用の箱もデザインし贈り物にぴったりの高級感や特別感が溢れます。■長粼篤史部会長「希少なものですが見かけたら手に取ってほしい」柑美甘々は今後東京や大阪などで販売されるということです。