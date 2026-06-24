「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりません」高須幹弥が立憲・古賀議員の偏見発言を「ひどい発言」と猛批判

高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「立憲・古賀千景議員『豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ』発言に対して思うこと」を公開した。動画では、参議院決算委員会での古賀議員の発言に対し、強い懸念と怒りを示し、自衛隊やその家族に対する敬意の欠如を厳しく批判している。



事の発端は、防衛省が子供向けに作成した「はじめての防衛白書」に関する質疑応答だ。古賀氏は、自衛隊へ入隊する若者について「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言。高須氏は、古賀氏が日教組の組織内議員である背景に触れ、GHQの関与で設立された前身組織から続く思想に染まっていると独自の見解を展開した。その上で、「自衛隊という日本にとって必要な組織を軽視している」と不快感を露わにし、貧しい家庭の子供しか自衛隊に入らないかのような印象操作だと断じた。



また古賀氏が、白書に北朝鮮、中国、ロシアを脅威として記載している点を「近隣諸国にルーツを持つ子供への配慮がない」と批判したことについて、高須氏は真っ向から反論。「自衛官の子供たちも学校に通っているのに、その子供たちへの配慮はないのか」と、教育現場での実情を交えて矛盾を突いた。



その後、古賀氏が発言を撤回し、文教科学委員会の筆頭理事を辞任した一連の騒動に言及。景気と自衛隊の応募者数の関係性について、バブル崩壊後や就職氷河期には応募が増加したという統計的な事実はあるものの、それを「豊かな子はならない」と一括りにするのは不適切だと指摘した。さらに、防衛大学校に進学するエリート層や、親の背中を見て自衛官を志す若者たちの存在を挙げ、強い愛国心と高い志を持つ彼らを蔑ろにする言葉だと糾弾している。



最後に高須氏は、様々な家庭環境の若者が自衛隊を目指している現状を説明し、自衛官を目指す全ての子供たちへの敬意を強調。「今回の発言は絶対にあってはならない発言」と語気を強め、国会議員としての言葉の重さと責任を改めて問う形で動画を締めくくった。