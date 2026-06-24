C大阪が高校2年生DFエゼモクェ・チメヅェ海とプロ契約締結「さらに成長し続けられるよう努力していきたい」
セレッソ大阪は24日、セレッソ大阪U-18DFエゼモクェ・チメヅェ海(2年)と2026-27シーズンよりプロ契約を締結すると発表した。
エゼモクェはセレッソ大阪西U-15からC大阪U-18に昇格。トップチームデビューはしていないものの昨季のJ1と天皇杯や今季のJ1百年構想リーグでベンチ入りを経験している。世代別日本代表の常連として今年のAFC U17アジアカップでは優勝を果たした。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●DFエゼモクェ・チメヅェ海
(エゼモクェ・チメヅェカイ)
■生年月日
2009年4月2日(17歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
188cm/85kg
■経歴
西宮SS-C大阪西U-15-C大阪U-18
■コメント
「このたび、7月よりプロ契約を締結することになりましたエゼモクェ チメヅェ海です。セレッソ大阪西U-15から在籍し、このクラブで自分のプロとしてのキャリアを歩めることをとても嬉しく思っています。満足することなく何事にも全力でプレーし日々成長できるように頑張ります。また、これからも感謝の気持ちを忘れず、さらに成長し続けられるよう努力していきたいと思います。ここまで支えてくれた家族、監督・コーチの皆さん、そしていつも応援してくださるファン・サポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。これからは自分のプレーで恩返しできるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします」
エゼモクェはセレッソ大阪西U-15からC大阪U-18に昇格。トップチームデビューはしていないものの昨季のJ1と天皇杯や今季のJ1百年構想リーグでベンチ入りを経験している。世代別日本代表の常連として今年のAFC U17アジアカップでは優勝を果たした。
●DFエゼモクェ・チメヅェ海
(エゼモクェ・チメヅェカイ)
■生年月日
2009年4月2日(17歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
188cm/85kg
■経歴
西宮SS-C大阪西U-15-C大阪U-18
■コメント
「このたび、7月よりプロ契約を締結することになりましたエゼモクェ チメヅェ海です。セレッソ大阪西U-15から在籍し、このクラブで自分のプロとしてのキャリアを歩めることをとても嬉しく思っています。満足することなく何事にも全力でプレーし日々成長できるように頑張ります。また、これからも感謝の気持ちを忘れず、さらに成長し続けられるよう努力していきたいと思います。ここまで支えてくれた家族、監督・コーチの皆さん、そしていつも応援してくださるファン・サポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。これからは自分のプレーで恩返しできるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします」