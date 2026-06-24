水戸に今季加入のDFダニーロが磐田へ完全移籍「皆さんはこれからもずっと、私の心の中で特別な存在」
水戸ホーリーホックは24日、DFダニーロ(29)がジュビロ磐田へ完全移籍することを発表した。
ダニーロはFC今治から今季水戸に加入し、J1百年構想リーグで14試合1得点を記録した。磐田を通じて「日本サッカー界において長い伝統と歴史を持つこのクラブのユニフォームに袖を通せることは、選手として大きな喜びであり、誇りです。同時に、このクラブの一員として戦う責任の重さは十分に理解しているつもりです。チームのJ1昇格に貢献し、ファン・サポーターの皆様にたくさんの喜びを届けられるよう、自分の持てる力をすべて注ぐ覚悟です」とコメントしている。
水戸を通じては以下のように伝えている。
「今シーズンのJ1での戦いにおいて支えてくださったすべてのスポンサー、サポーターの皆さんに心から感謝しています。毎試合、皆さんの情熱と素晴らしい雰囲気を間近で感じることができ、本当に素晴らしい経験でした」
「また、本間GM、森フットボールダイレクター、樹森監督、そしてスタッフの皆さんにも信頼していただいたことに感謝しています。短い期間ではありましたが、多くのことを学び、大きく成長することができました」
「ありがとう、水戸ホーリーホック。皆さんはこれからもずっと、私の心の中で特別な存在です」
ダニーロはFC今治から今季水戸に加入し、J1百年構想リーグで14試合1得点を記録した。磐田を通じて「日本サッカー界において長い伝統と歴史を持つこのクラブのユニフォームに袖を通せることは、選手として大きな喜びであり、誇りです。同時に、このクラブの一員として戦う責任の重さは十分に理解しているつもりです。チームのJ1昇格に貢献し、ファン・サポーターの皆様にたくさんの喜びを届けられるよう、自分の持てる力をすべて注ぐ覚悟です」とコメントしている。
「今シーズンのJ1での戦いにおいて支えてくださったすべてのスポンサー、サポーターの皆さんに心から感謝しています。毎試合、皆さんの情熱と素晴らしい雰囲気を間近で感じることができ、本当に素晴らしい経験でした」
「また、本間GM、森フットボールダイレクター、樹森監督、そしてスタッフの皆さんにも信頼していただいたことに感謝しています。短い期間ではありましたが、多くのことを学び、大きく成長することができました」
「ありがとう、水戸ホーリーホック。皆さんはこれからもずっと、私の心の中で特別な存在です」