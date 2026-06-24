ピンク・レディーから、KAWAII LAB.まで…“女性アイドル50年史”を厳選！＜EIGHT-JAMゴールデンSP＞

本日6月24日（水）、『EIGHT-JAM』の3時間ゴールデンスペシャルが放送される。

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今回のテーマは、「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」。

スタジオゲストの葉加瀬太郎、武部聡志、ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。各曲の魅力を解説していく。

◆女性アイドル50年の歴史を総ざらい！

今回は、“女性アイドル50年の歴史”を順を追って総ざらい。

1970年代に国民的アイドルとして君臨したピンク・レディーや山口百恵、アイドル全盛期の1980年代を圧倒した二大巨頭＝松田聖子＆中森明菜をはじめ、1990年代以降に社会現象を巻き起こしたモーニング娘。やAKB48、ただいま快進撃中のKAWAII LAB.のアイドルなど、一時代を築いたミューズたちの名曲＆貴重映像を大放出する。

もちろん、『EIGHT-JAM』ならではの切り口も健在だ。今回はプロデューサー・作詞家・作曲家など“女性アイドルをブレイクさせたクリエイティブチームの功績”についても、葉加瀬らがプロ目線で徹底分析。

また、女性アイドルたちの楽曲に隠されたエピソードも続々と明らかに。

SUPER EIGHTのメンバーも仰天＆耳が釘付け。ピンク・レディーの代表曲のひとつ『サウスポー』の未発表バージョンも大公開。

さらに、女性アイドルたちのインタビュー映像も併せて公開。『EIGHT-JAM』完全独占、中森明菜が自らの楽曲について語った最新インタビューの内容も初公開される。

単なる振り返りだけにとどまらない――女性アイドルの奥深き魅力を、最高深度まで掘り下げる今回のゴールデンスペシャル。興味と造詣が格段に深まる大特集から目が離せない。

◆豪華ゲストが続々参戦

今回のゴールデンSPには、前述の葉加瀬＆武部＆ヒャダインに加え、豪華スタジオゲストが集結する。

何と言っても、今回は女性アイドル特集――ということで、元モーニング娘。の後藤真希が出演。さらに、アイドル界をけん引するKing & Princeの郄橋海人も参戦する。

そんななか、今回はプロたちが教科書に載せたい楽曲として、モーニング娘。の名曲『LOVEマシーン』も選出。

後藤からは、「『LOVEマシーン』のデモ音源をもらった時は『何、これ!?』と衝撃でした」との告白も。発売から約27年――今回、後藤が明かす同曲の歌唱秘話とは？

一方、今回の収録を通じて郄橋は、「男性アイドルとはまた違う儚さや神々しさを、女性アイドルの皆さんはずっと持ってきたんだなって思いました」と感嘆。葉加瀬＆武部＆ヒャダインも思わず膝を打つ分析を次々と打ち出し…。

そんな2人とともに、今回は番組でおなじみの川田裕美＆高橋茂雄（サバンナ）も参戦。はたして、彼らからはどんなコメントが飛び出すのか？