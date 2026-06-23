umbrellaが、ワンマンツアー＜【雨天、結構。】＞の開催を発表した。

本ツアーは、2026年9月9日の奈良NEVERLAND公演を皮切りに、小倉、福岡、松山、岡山、新潟、富山、滋賀を巡るワンマンツアーとして開催される。そしてツアーファイナルとして、2027年3月18日に大阪BIGCATにて＜umbrella 17th anniversary ONEMAN【雨天、結構。】の開催も決定した。結成17周年を迎えるumbrellaにとって、BIGCATでのワンマンライブは今回が初。関西バンドにとっての登竜門であるBIGCATワンマンに挑戦する。

奈良・小倉・福岡ワンマンのオフィシャル先行、およびBIGCATワンマンの一次先行は、ただいまより受付開始となっている。

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◾️唯（Vo, G）コメント

長く続けていることをすごいと言ってもらえる事が増えました

その反面、長く活動を続ける為に自分たちが少し保守的になっているんじゃないかと、この数年考えるようになりました

続ける事は出来るかもしれないけど、のんびりやりながら終わりを迎えたくはないなと思っています

路地裏サーチライトを再開してその想いは更に強くなりました

これが今の私なりの覚悟です

その先の景色を見る為にもツアーも含めファイナルまで全て出し切ります！

どうか全公演、見届けてやってください

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◾️柊（G）コメント

umbrellaとしてまた歴史を刻むためにライヴツアーを始めます。

今がどんな時代であろうとも自分たちの足で色んな土地のライヴハウスのステージに立ち、

その土地で生の音を届ける事がバンドの使命だと思っています。

きっと新しい出会いがあったり、その時にしか出せないサウンドや出来ないライヴにもなるでしょう。

今からとても楽しみです。

会いたいと思ってくれる人がいる時に、会いに来てもらえるようにまだまだ精力的に活動します。

一緒に楽しみましょう！

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◾️春（B）コメント

ワンマンツアーと、来年のBIGCATワンマンが発表されました。

常に目の前にいる皆を楽しませることを忘れず、もっと成長してBIGCATワンマンに挑みます。

沢山会いましょう！

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◾️将（Dr）コメント

皆さんがumbrellaを必要としてくれた過程が次に到達する地点として、ついにBIGCATワンマンです。

ありがたいですね。楽しいやろうなと思います。よろしくお願いします！

BIGCATワンマンを良い感じにすべくワンマンツアーも行います。

今まで行ったことがない土地もありますね。とても楽しみです。こちらもよろしくお願いします！

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◾️＜umbrella 17th anniversary ONE MAN【雨天、結構。】＞ 2027年3月18日（木）大阪BIGCAT

OPEN 18:00 START 18:30 ※終演予定20:30 チケット料金：前売5,000円 当日5,500円 (税込・ドリンク代別)

▼チケット先行発売

一次先行抽選受付：2026年6月23日（火）22:00 〜 2026年7月28日（火）23:59

二次先行抽選受付：2026年8月8日（土）12:00 〜 2026年8月25日（火）23:59

三次先行抽選受付：2026年9月3日（木）12:00 〜 2026年10月21日（水）23:59

チケット一般発売：2026年11月1日（日）12:00〜

受付URL：https://eplus.jp/umbrella/

◾️＜umbrella ONEMAN TOUR【雨天、結構。】＞ 2026年9月9日（水）奈良NEVERLAND

2026年10月13日（火）小倉FUSE

2026年10月14日（水）INSA Fukuoka

2026年11月19日（木）松山サロンキティ

2026年11月20日（金）岡山PEPPERLAND

2026年12月22日（火）新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE

2026年12月23日（水）富山Soul Power

2027年1月27日（水）滋賀U☆STONE

※全公演 OPEN18:00 START18:30 チケット料金：前売5,000円（税込・ドリンク代別） ▼チケット先行発売

奈良・小倉・福岡公演：2026年6月23日（火）22:00 〜 2026年7月5日（日）23:59

松山・岡山公演：2026年9月6日（日）12:00 〜 2026年9月13日（日）23:59

新潟・富山公演：2026年10月3日（土）12:00 〜 2026年10月11日（日）23:59

滋賀公演：2026年11月1日（日）12:00 〜 2026年11月8日（日）23:59

受付URL：https://livepocket.jp/t/r_tob ▼チケット一般発売

奈良・小倉・福岡公演：2026年7月19日（日）12:00 〜

松山・岡山公演：2026年9月27日（日）12:00 〜

新潟・富山公演：2026年10月25日（日）12:00 〜

滋賀公演：2026年11月22日（日）12:00 〜

◾️＜umbrella 柊 生誕祭 ONEMAN 【アマヤドリ-Who I am-】＞

2026年7月21日（火）大阪 Live House ANIMA OPEN 17:30 / START 18:00

チケット料金 前売り 5,000円 / 当日5.500円 ※税込、ドリンク代別途

チケット発売中：https://livepocket.jp/e/umbrella0721

入場順：先行抽選→一般→当日券