名古屋DF行瑛が長野への育成型期限付き移籍期間延長
名古屋グランパスは23日、AC長野パルセイロに育成型期限付き移籍しているDF行瑛の育成型期限付き移籍が延長したことを発表した。なお、移籍期間は27年6月30日までとなる。
百年構想リーグで11試合1得点を記録していた行はクラブを通じ、「2026-27シーズンもAC長野パルセイロでプレーします。この2年弱で積み上げてきたものをより確かなものにして、名古屋に戻れるよう頑張ります。名古屋を離れてのプレーが続きますが、引き続き応援よろしくお願いします」とコメント。
また、24年途中からプレーする長野のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「26-27シーズンも長野パルセイロでプレーさせてもらいます。百年構想リーグで積み上げたものをより良いものにして、昇降格のあるこのシーズンで表現します。みんなでたくさんシャナナしましょう!」とコメントしている。
百年構想リーグで11試合1得点を記録していた行はクラブを通じ、「2026-27シーズンもAC長野パルセイロでプレーします。この2年弱で積み上げてきたものをより確かなものにして、名古屋に戻れるよう頑張ります。名古屋を離れてのプレーが続きますが、引き続き応援よろしくお願いします」とコメント。
また、24年途中からプレーする長野のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「26-27シーズンも長野パルセイロでプレーさせてもらいます。百年構想リーグで積み上げたものをより良いものにして、昇降格のあるこのシーズンで表現します。みんなでたくさんシャナナしましょう!」とコメントしている。