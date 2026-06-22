２２日、第４回サプライチェーン博の会場。（北京＝新華社記者／呉青昊）

【新華社北京6月22日】中国北京市で22日、「世界をつなぎ、共に未来を創造」をテーマとした第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が開幕した。

２２日、第４回サプライチェーン博の会場を見学する人たち。（北京＝新華社配信／林秋錦）

２２日、第４回サプライチェーン博で中国鉄道車両製造大手、中国中車のブースを見学する外国人。（北京＝新華社記者／張晨霖）

２２日、第４回サプライチェーン博で米半導体大手インテルのブースを見学する人たち。（北京＝新華社記者／張晨霖）

２２日、第４回サプライチェーン博の会場を見学する人たち。（北京＝新華社記者／謝羗）

２２日、第４回サプライチェーン博の会場を見学する人たち。（北京＝新華社記者／張晨霖）

２２日、第４回サプライチェーン博の会場。（北京＝新華社記者／張晨霖）

２２日、第４回サプライチェーン博の開会式。（北京＝新華社記者／呉青昊）

２２日、第４回サプライチェーン博で農業技術企業、先正達集団（シンジェンタグループ）のブースを見学する人たち。（北京＝新華社記者／張誉東）

２２日、第４回サプライチェーン博の開会式を撮影する報道陣。（北京＝新華社記者／呉青昊）

２２日、第４回サプライチェーン博の会場で、ロボットの格闘技を見る人たち。（北京＝新華社記者／張晨霖）

２２日、第４回サプライチェーン博の会場で、スマートＡＩ（人工知能）メガネを試す人。（北京＝新華社記者／謝羗）

２２日、第４回サプライチェーン博の会場。（北京＝新華社記者／張晨霖）

２２日、第４回サプライチェーン博の医療機器世界大手メドトロニックのブースで、製品を紹介するスタッフ（右）。（北京＝新華社配信／林秋錦）