毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のスマートウオッチです。

どのスマートウオッチも専用アプリだけでなく、スマホのOSに搭載されるヘルスケア系アプリとデータ連携できるのが特徴。そんな中、注目したいのが5月に登場した『Google Health』アプリだ。

これまでの『Fitbit』アプリをリニューアルしてデザイン刷新。フィットネス、睡眠、健康といったカテゴリーをタブで切り替えサクサクと計測データを確認でき、Googleお得意のAI連携もあり。Androidだけでなく、iPhoneシリーズのヘルスケア系アプリとも計測データを連携できるのもポイントです！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【アウトドア機能が充実の新モデル！】

Xiaomi Watch S5 46mm

シャオミ・ジャパン／2万4800円から

1.48インチの有機ELディスプレーは、日差しの強い屋外でも視認性の高いピーク輝度2500nitsを採用。さらにバッテリーは最長21日稼働。各種運動の計測は150種類以上に対応、マップを事前にダウンロードしてサイクリングやトラッキング時のルート確認もスマホを取り出さずに行なうことができる格安ハイエンドモデル！

【薄型軽量で大画面、しかも格安！】

Xiaomi Smart Band 10 Pro

シャオミ・ジャパン／1万800円

最薄部9.7mm、バンドを除く本体重量は21.6g。圧倒的な薄型軽量の本体に1.74インチ画面を搭載。スポーツ、睡眠、心拍数などの計測も行なえ、最長で21日間のバッテリー稼働という上位モデルと変わらないスペック。外装素材にセラミックを採用した「セラミックエディション」（1万3800円）も発売中！

【角形スマートウオッチの新定番！】

HUAWEI WATCH FIT 5

ファーウェイ・ジャパン／2万7280円から

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

ファーウェイ・ジャパン／3万9380円から

各種通知やランニング、登山、サイクリングなどの計測に対応したFIT 5。その上位モデルとなるFIT 5 Proは、全世界1万7000以上のゴルフ場のコースマップを確認できるゴルフ機能があり、ピーク輝度3000nits（FIT 5は2500nits）のディスプレーにはサファイアガラス、ベゼルにはチタニウム合金を採用。

さらに、心電図計測にも対応。ファーウェイ製品はアプリでの計測結果の確認が超快適仕様なので、購入前にアプリもチェックしときましょう！

【画面レスのスマートバンド！】

Google Fitbit Air

Google／1万6800円

本体重量は約5.2gでディスプレー非搭載、センサーだけをバンドに埋め込んだ斬新デバイス。本体の操作は一切なく、心拍数や睡眠、各種スポーツの計測は『Google Health』アプリで行なうのが基本。バッテリー駆動時間は最長1週間で、リアルつけっぱなしを実現できるモデル。交換用バンドも続々と登場して、着せ替えも楽しめますよ！

取材・文／直井裕太