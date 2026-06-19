物価の上昇に伴い、労働者の賃上げが進んでいる。

そうした機運に便乗して、自社の利益を不当に確保していたのだとすれば、許し難い。

人材派遣の料金を巡ってカルテルを結んだとして、公正取引委員会は、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで人材派遣大手５社を立ち入り検査した。業界への検査は初めてという。

派遣会社は、自社の社員を企業に派遣し、受け取った料金の中から社員への賃金を支払っている。５社は派遣先企業との交渉にあたり、事前に各社間で話し合い、派遣料金を不正に引き上げる合意をしていた疑いが持たれている。

５社は、受け取った派遣料金を社員の賃上げに十分反映させず、自社の取り分を増やすことに充てていたとみられる。

派遣料金の引き上げ自体は問題ないが、社員の賃上げには一部しか充てず、各社で足並みをそろえて利益拡大を図ったのなら、労働者の軽視にほかならない。派遣先企業への背信行為でもあろう。

少子高齢化に伴い、慢性的な人手不足に悩む企業は多い。正社員が足りないと感じる企業は５割に上る、という民間調査もある。

正規雇用は３６００万人なのに対し、非正規雇用は２１００万人となっている。中でも、派遣社員は、働く時間や勤務地をライフスタイルに合わせて柔軟に選べることから、人数が増えている。

２０２４年度の派遣社員の数は２２０万人で、派遣料金は８時間あたり平均２万６２５７円と、前年度から４％も増えた。不正の背景には、物価の高騰で、料金の引き上げが受け入れられやすい状況があったのではないか。

派遣会社同士が価格競争を避け、高い水準の料金設定を申し合わせた場合、派遣先企業はその分を自社が提供する商品やサービスの価格に転嫁することになる。結果的に、消費者に不当な負担を強いることにつながりかねない。

派遣料金に関する５社の協議は数年前から続いていたという。誰の発案で始まったのか。料金はどの程度引き上げられたのか。公取委は詳しく解明してほしい。

０８年のリーマン・ショックでは「派遣切り」が相次いだ。その後、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」が導入され、労働環境は徐々に改善されてきた。

派遣業界では過去に、作業人員の水増しによる自治体への過大請求なども起きている。業界全体で信頼回復に努める必要がある。