松丸亮吾「日本代表選手になりました!!」→反響続々「おめでとうございます」「めちゃくちゃすごいです」「熱すぎる」
謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が21日、自身のXを更新。“重大発表”にファンから続々と反響が寄せられている。
【写真】「日本代表選手になりました!!」仲間たちと歓喜のショットを披露した松丸亮吾
松丸は「【重大発表】日本代表選手になりました!!本日、日本時間1：00より行われた脱出ゲーム世界大会'26予選を世界3位で通過！ヨーロッパで開催される決勝戦へ3年ぶりの出場が決まりました…！'23年に世界一を獲った我々が、史上初の2冠に挑みます！決勝大会は11月。応援よろしく!!」と報告。仲間たちと喜びのショットを披露した。
この報告にファンからは「めちゃくちゃすごいですおめでとうございます!!」「おめでとうございます!!!!是非2度目の世界1位かっさらってきてください!!!」「あの時と同じメンバーでの3位通過、熱すぎる…!!!」「仲間と一緒なら史上初の2冠も夢ではないですね！優勝できるよう応援しています〜」などの声が寄せられている。
【写真】「日本代表選手になりました!!」仲間たちと歓喜のショットを披露した松丸亮吾
松丸は「【重大発表】日本代表選手になりました!!本日、日本時間1：00より行われた脱出ゲーム世界大会'26予選を世界3位で通過！ヨーロッパで開催される決勝戦へ3年ぶりの出場が決まりました…！'23年に世界一を獲った我々が、史上初の2冠に挑みます！決勝大会は11月。応援よろしく!!」と報告。仲間たちと喜びのショットを披露した。
この報告にファンからは「めちゃくちゃすごいですおめでとうございます!!」「おめでとうございます!!!!是非2度目の世界1位かっさらってきてください!!!」「あの時と同じメンバーでの3位通過、熱すぎる…!!!」「仲間と一緒なら史上初の2冠も夢ではないですね！優勝できるよう応援しています〜」などの声が寄せられている。