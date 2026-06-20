Hana Hope新曲「Hearts Glow」TVアニメ『さよならララ』EDテーマに決定！「居場所に迷っているみんなとララちゃんへ宛てた大切な手紙」

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Hana Hopeの、海外プロデューサーを迎えた新曲「Hearts Glow」が7月クールTVアニメ『さよならララ』エンディングテーマに決定。同アニメのメインPV第3弾が公開された。

■20歳を迎え2拠点で活動を行うHana Hopeならではのメッセージソング

『さよならララ』は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ『キネマシトラス』の設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材とした、200年後に琵琶湖に甦った人魚姫ララの物語が展開される。本作品が初監督作品で、滋賀県出身の小出卓史が監督を務める。

エンディングテーマに決定した「Hearts Glow」は、プロデューサーにラナ・デル・レイやショーン・メンデス、ザ・ルミニアーズなどを手掛けるデビッド・バロンを迎え、アメリカ・ウッドストックでレコーディングされた意欲作。アコースティックギターを主体とした静かな冒頭から壮大な展開へと拡がるバンドサウンドとともに、自己をさらけ出しながらも、他者と違っていて良い、ありのままでいたいと願う、20歳を迎え、現在は大学進学のため渡米し2拠点で活動を行うHana Hopeならではのメッセージソングとなっている。

公開されたアニメのメインPV第3弾では楽曲が一部使用されており、アニメの内容とともに楽曲もぜひチェックしよう。

■Hana Hopeコメント

『さよならララ』の主人公ララは、人魚の世界を離れ、人間の世界へと歩き出します。ふたつの国籍を持ちながら育った私は、幼い頃から時々、自分の居場所がどこにもないように感じていました。どちらも大切な自分なのに、ときにはどちらの世界にも完全に当てはまれないようだと。

曲のタイトル「Hearts Glow」は“心の光”を意味します。そして歌詞に出てくる《wild glow》とは、誰もがそれぞれ持っていて、外の世界から見れば少し変わっている自分の唯一無二な輝きです。

私はこの曲を通じて、ありのままの自分を隠さずに歌うことこそが、私にとっての居場所だったと気づきました。

この曲は、居場所に迷っているみんなへ、そしてララちゃんへ宛てた大切な手紙です。自分の光を決して手放さないで、心に宿るその《wild glow》はきっと誰かと繋がる美しいhearts glowだから。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「Hearts Glow」

2026.08.05 ON SALE

SINGLE 「Hearts Glow」

■関連リンク

Hana Hope 公式サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/HanaHope/