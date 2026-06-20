僕青・今井優希が語るアイドルとして“突き抜けない”を貫く理由
「僕が見たかった青空」、2023年6月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称:僕青)だ。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人(1名活動休止中)は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の2つのチームに分かれて活動してきた。
この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの7枚目シングル「あれはフェアリー」で活動していた雲組メンバーが何を思うのか。現在進行中の全国ツアー2026春の公演の振り返りとともに、彼女たちの今に注目していく。
◆「人の長所を見つけられる」ハッピーガール
6月15日、僕青は結成3周年を迎えた。当日行われたYouTubeの生配信で、今井優希はメンバーへの想いが溢れた手紙を読み上げた。
「この3年間、楽しいことだけじゃなくて、悔しいことやうまくいかないこともたくさんあったけど、いつもみんなが明るくしてくれたり、何気ない一言で救われたりしています。輝き続けているみんなのことを誇りに思うし、アイドルになってくれてありがとうの気持ちでいっぱいです。これからも、みんなで一緒に幸せになりましょう！」
彼女が笑顔を見せると、メンバーも自然と明るくなる。特技は、「人の長所を見つけられること」。グループのなかで、ハッピーガールの愛称で親しまれるのが、今井だ。
5月2日、全国ツアーの大阪公演がGORILLA HALL OSAKAで開催された。前回ツアーと同じ会場。去年より観客が大きく増えることがなかった。その悔しさも感じていたが、20人で気持ちを切り替えてステージに上がろうと本番前に話し合った。
「来てくださってるお客さん一人一人は、時間とか労力をかけてくださってることは変わりがない。だから、目の前の方をまず笑顔にしてから、悔しい気持ちをまたバネにして頑張ろうと」
大阪公演では特別な瞬間もあった。2部（夜公演）で披露した雲組楽曲『青春の旅人よ』は、自分の名前がコールに入っている曲だ。
「最初はファンクラブ配信の身内ネタぐらいの感覚で始めたコールが、こんなに大きくなって、全国ツアーの会場で『い・ま・い・ゆ・き！』と大勢のファンの方にコールしてもらえることが嬉しかったです」
◆自分自身が楽しんでるところを見てもらいたい
その1週間後、5月9日。全国ツアーのセミファイナル公演が、地元・愛知で開催された。
「愛知公演は毎回お客さんの盛り上がりがすごいんです。皆さんの声援が全公演で一番だったんじゃないかなと感じるぐらい、一体感を感じた公演でした」
また、今回のツアーでは各会場で、横断幕にファンが僕青に向けてのメッセージを寄せ書きした。彼女はステージ袖で待機中に、その横断幕に込められた言葉に目を通していた。
「手書きの文字だから温度も感じますし、涙が出るぐらい嬉しかったです。『君と見た空は』でその横断幕と一緒にパフォーマンスしているときには、たくさんの方に支えられてここまで来れたんだなって。愛知公演はアンコールで『初めて好きになった人』を追加で披露したんですけど、私たち知らなかったんですよ。（杉浦）英恋がいきなり「もう一曲やりたいよね〜」と言い始めて。
なので終演後、疲れ切ってステージを降りて、全員が英恋に向かって『事前に言っといて！』みたいな（笑）。それも含めて、セミファイナルらしい特別な公演になりました」
今井はセカンドシングルから７枚目まで雲組として活動してきた。雲組単独公演で経験を積んだからこそ、ライブを心から楽しめるようになった。
「ステージに立ったら、自分自身が楽しんでるところを皆さんに見てもらいたい。いい意味での余裕も出てきて。握手会でファンの方にも、『バレエを生かしたしなやかなダンスが、ゆきっちらしいね』と褒めてもらえるようになりました」
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人(1名活動休止中)は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の2つのチームに分かれて活動してきた。
この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの7枚目シングル「あれはフェアリー」で活動していた雲組メンバーが何を思うのか。現在進行中の全国ツアー2026春の公演の振り返りとともに、彼女たちの今に注目していく。
6月15日、僕青は結成3周年を迎えた。当日行われたYouTubeの生配信で、今井優希はメンバーへの想いが溢れた手紙を読み上げた。
「この3年間、楽しいことだけじゃなくて、悔しいことやうまくいかないこともたくさんあったけど、いつもみんなが明るくしてくれたり、何気ない一言で救われたりしています。輝き続けているみんなのことを誇りに思うし、アイドルになってくれてありがとうの気持ちでいっぱいです。これからも、みんなで一緒に幸せになりましょう！」
彼女が笑顔を見せると、メンバーも自然と明るくなる。特技は、「人の長所を見つけられること」。グループのなかで、ハッピーガールの愛称で親しまれるのが、今井だ。
5月2日、全国ツアーの大阪公演がGORILLA HALL OSAKAで開催された。前回ツアーと同じ会場。去年より観客が大きく増えることがなかった。その悔しさも感じていたが、20人で気持ちを切り替えてステージに上がろうと本番前に話し合った。
「来てくださってるお客さん一人一人は、時間とか労力をかけてくださってることは変わりがない。だから、目の前の方をまず笑顔にしてから、悔しい気持ちをまたバネにして頑張ろうと」
大阪公演では特別な瞬間もあった。2部（夜公演）で披露した雲組楽曲『青春の旅人よ』は、自分の名前がコールに入っている曲だ。
「最初はファンクラブ配信の身内ネタぐらいの感覚で始めたコールが、こんなに大きくなって、全国ツアーの会場で『い・ま・い・ゆ・き！』と大勢のファンの方にコールしてもらえることが嬉しかったです」
◆自分自身が楽しんでるところを見てもらいたい
その1週間後、5月9日。全国ツアーのセミファイナル公演が、地元・愛知で開催された。
「愛知公演は毎回お客さんの盛り上がりがすごいんです。皆さんの声援が全公演で一番だったんじゃないかなと感じるぐらい、一体感を感じた公演でした」
また、今回のツアーでは各会場で、横断幕にファンが僕青に向けてのメッセージを寄せ書きした。彼女はステージ袖で待機中に、その横断幕に込められた言葉に目を通していた。
「手書きの文字だから温度も感じますし、涙が出るぐらい嬉しかったです。『君と見た空は』でその横断幕と一緒にパフォーマンスしているときには、たくさんの方に支えられてここまで来れたんだなって。愛知公演はアンコールで『初めて好きになった人』を追加で披露したんですけど、私たち知らなかったんですよ。（杉浦）英恋がいきなり「もう一曲やりたいよね〜」と言い始めて。
なので終演後、疲れ切ってステージを降りて、全員が英恋に向かって『事前に言っといて！』みたいな（笑）。それも含めて、セミファイナルらしい特別な公演になりました」
今井はセカンドシングルから７枚目まで雲組として活動してきた。雲組単独公演で経験を積んだからこそ、ライブを心から楽しめるようになった。
「ステージに立ったら、自分自身が楽しんでるところを皆さんに見てもらいたい。いい意味での余裕も出てきて。握手会でファンの方にも、『バレエを生かしたしなやかなダンスが、ゆきっちらしいね』と褒めてもらえるようになりました」