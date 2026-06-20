【小林 雅一】「160兆円」を持つイーロン・マスクが突きつける「絶望の格差社会」その残酷な中身とは

先日のスペースX上場で、史上空前の「1兆ドル長者（Trillionaire：トリリオネア）」になったイーロン・マスク。この現実は、わたしたちにどんな世界をもたらすのか。

前編記事に引き続き、およそ100年前に世界最初のビリオネアとなった、ジョン・D・ロックフェラーの歴史を振り返りつつ、富の一極集中が進む現代社会の行方をジャーナリストの小林雅一氏が考察した。

【前編】→100年前のロックフェラーより「33倍も金持ち」…イーロン・マスクがもたらす「新しい格差社会の誕生」絶望の正体

短期間で富が集中するのが現代社会の特徴

いや、厳密には時代は単に「逆行する」どころか、むしろ格差拡大のスピードを「加速している」とさえ言えそうだ。今から約100年前の石油王ロックフェラーや鉄鋼王カーネギー、鉄道王ヴァンダービルト等かつての大富豪は、油田を掘り、鉄鋼を生産し、線路を敷くなど「物理的なインフラ」を何十年もかけて構築し独占することで富を築いた。

これに対し現代では、インターネットやAIの発達、それを取り巻く国際的な株式市場など高度な金融システムによって、瞬く間に世界中の富を掻き集めることが可能になった。先日上場したスペースX、それに続くと見られるOpenAIやアンソロピックの創業者など、いずれも僅か数年〜十数年で、約100年前の大富豪達が一生かけて築き上げた以上の富を蓄えつつある。

もっとも、この100年余りの間に状況が好転しかけた時期もあった。20世紀初頭には確かに貧富の格差が広がったが、第二次大戦後の1960〜70年代にかけて主に製造業の発達を中心に、ホワイトカラーやブルーカラーといった「中間層（普通の暮らしができる人達）」が分厚く形成された。

ところが1990年代以降は、インターネットなどIT（情報技術）の進化や経済のグローバル化によって、それら「中間層」が世界的に解体されていった。そして今、一人で1兆ドルを超える未曾有の富がマスク氏のようなトップ層に吸い上げられる一方、一般労働者の賃金が伸び悩んでいるため、今の庶民が感じる「貧富の格差」は100年前よりも、むしろ絶望的なものに思えるのだ。

生きるだけで幸福を感じられればいいのに

ただし比較上の公平を期すなら、生活水準の底辺を比べた場合、現代の方が恵まれている面も当然ある。今から100年前の労働者は1日12時間労働が当たり前で、児童労働も珍しくなく、労災保険なども存在しなかった。

それに比べれば、現代の労働者は労働法による保護があり、また「生きるか、死ぬか」といった「絶対的な貧困層」の割合は100年前に比べれば減っているだろう。つまり「単に生きていく」という目的だけに絞れば、現代社会は過去のそれよりも進化しているはずだ。

しかし人々の気持ちにおいて、「幸福」あるいは「不幸」の尺度は相対的だ。恐らく大抵の人達は「生きていければいい」と思うのではなく、むしろ自分の経済・生活水準をどうしても誰かと比べてしまう。確かに金銭つまり「経済的な豊かさ」だけが幸福の尺度ではないが、それは幸せを感じるための大きな要因となる。

歴史学者の分析によれば、今から約100年前つまり1910〜1920年代のいわゆる「狂騒の時代」における格差も凄まじかったが、現代はそれをさらに超える、あるいは全く質の異なるレベルに達しているという。

一人で1兆ドルもの富を吸収するマスク氏のようなケースはまさにその証左と言えるが、これは人々の心理において決定的な「不平等感」や「無力感」を生み出す要因になり得る。これが現代の問題なのかもしれない。

100年前に残された「人類の宿題」とは

が、過ぎたことを今更嘆いても仕方がない。本当の問題は「これからどうなるか？」であろう。歴史的に見ると、資本主義は「テクノロジーの進化で富が猛烈に集中する時期」と、「そうした富の集中が社会問題化した結果、それを民主主義の力で是正しようとする時期」を交互に繰り返してきた。

たとえば1911年、米国政府は（前述の）ロックフェラーの「スタンダード・オイル社」に反トラスト法（独禁法）を適用して、これを解体した。しかし、この時代はまさに「自動車のガソリン」など石油需要が爆発的に増加するタイミングと合致していた。

そうした中、スタンダード・オイルの分割で生まれた各々の会社が互いに競争して市場が活性化した。バラバラになった子会社達の株価が爆上がりすることで、その時価総額の合計が分割前のスタンダード・オイル社を上回った。

この結果、皮肉なことに会社解体から数年後の1916年、ロックフェラーの個人資産は解体前よりも遥かに膨れ上がり、史上初のビリオネアに上り詰めることになった。つまり本来「富の一極集中を是正する」ためにアメリカ政府のやったことが、逆に「一極集中を進める」結果に終わってしまったのだ。

この「100年前のケース」が教えてくれるのは、「資本主義は必ず少数の人たちに富が集中するようにできている」という冷徹な事実だ。

スタンダード・オイル社の解体から史上初のビリオネア誕生に至る経緯は、「いかに規制の力をもってしても、個人による富への執着と資本主義の歪みを是正することができない」という未完の宿題を現代に投げかけている。

私達はまさにその「難しい宿題」を、100年前の「ロックフェラーの時代」より、さらに格差が広がった「イーロン・マスクの時代」にどう解決していくかを試されている、と言えそうだ。

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