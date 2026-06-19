【真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞】 受注期間 : 6月26日19時～7月26日23時59分 販売価格：143,000円 受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗) お届け時期 : 2027年7月頃より順次配送予定

DOLKは、キャストドール「真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞」をECサイト「DOLKオンライン」にて6月26日19時より受注を開始する。価格は143,000円。発送は2027年7月頃より順次配送を予定している。

本商品は「ローゼンメイデン」に登場する「真紅」をキャストドール化。2021年の初回販売から5年の歳月を経て、リニューアルモデルとして再登場する。

今回のリニューアルでは、スキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へとモデルチェンジ。頬にほのかな紅をのせたような、わずかに血色を感じさせるあたたかな肌色が、深紅の衣装をまとう真紅の高貴な佇まいを、より生き生きと際立たせる。

さらに、ドレスやヘアアクセサリーの仕様も見直し、フリルや装飾のボリューム感を高めることで、より華やかで存在感あふれる仕上がりを実現。また今回、ドレスの胸元を彩る薔薇の装飾にはブラックカラーが採用され、よりアクセントのある仕上がりとなっている。

(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会