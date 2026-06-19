JO1河野純喜、なにわ男子・大橋和也とライブ鑑賞「ずっとお尻振ってお客さんからめちゃくちゃバレて」“同世代コンビ”エピソードに反響
【モデルプレス＝2026/06/19】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が19日、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）に出演。プライベートで交流のあるなにわ男子・大橋和也とのエピソードを披露し、話題となっている。
【写真】JO1＆なにわ男子メンバー、過去にも密接な交流
「めざましテレビ」の6月マンスリーエンタメプレゼンターを務める河野は、6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に生出演。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。
番組中になにわ男子のコーナー「なにわ動画」が紹介された後、軽部真一アナウンサーに「仲良しの大橋くん、普段はどんな感じなの？」と尋ねられた河野。「普段は、テレビと全く一緒なんです」と話し始め、プライベートでの思い出を振り返る。「この前、一緒にライブに行ったんですけど、ずっと動いてずっとお尻振ってお客さんからめちゃくちゃバレててやめてくれよと思いました」と大橋の可愛らしい様子と2人の仲の良さが伝わるエピソードを披露した。
このエピソードに、ファンからは「ノリノリすぎてバレる大橋くん想像できる」「同世代コンビ可愛い」「2人ずっと仲良しで嬉しい」「朝から元気出るエピソードありがとう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】JO1＆なにわ男子メンバー、過去にも密接な交流
◆JO1河野純喜、なにわ男子・大橋和也とのエピソード
「めざましテレビ」の6月マンスリーエンタメプレゼンターを務める河野は、6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に生出演。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。
◆JO1河野純喜、なにわ男子・大橋和也のエピソードに反響
このエピソードに、ファンからは「ノリノリすぎてバレる大橋くん想像できる」「同世代コンビ可愛い」「2人ずっと仲良しで嬉しい」「朝から元気出るエピソードありがとう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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