全曲試聴トレーラーでは、今まで謎のベールに包まれていた新曲の一部がいよいよ明らかとなった。

アルバムには全10曲が収録され、進むべき未来を見据えるかのような叙情的で内省的な世界観がインストゥルメンタルで表現されている。また、ガス G.やDragonForceで活躍したフレデリク・ルクレール、NoGoDなどで活躍するベーシストhibiki、-真天地開闢集団-ジグザグのドラマー影丸や、同じくドラマーの川口千里なども参加するなど豪華なラインナップとなっている。全曲試聴トレーラーからその世界観を是非感じ取ってみてほしい。





『PLUVIA』

発売日：2026年6月24日(水)

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46988 【初回生産限定デラックス盤】 ▲初回生産限定デラックス盤ジャケット 品番：KICS-94255

価格：￥9,900（税抜価格\9,000） （収録内容）

〈初回生産限定特典〉: Blu-ray付

三方背BOX仕様＋カラー・フォトブックレット封入 【通常盤】 ▲通常盤ジャケット 発売日：2026年6月24日(水)

品番：KICS-4255

定価：￥3,300（税抜価格\3,000） （収録内容）

[CD]

01.PLUVIA

02.Dezerted Zygos

03.HORIZON

04.THE EMPRESS

05.M.D.D.

06.Teeny Tiny Dance

07.翠雨

08.Flores a Flores (feat. Gus G.)

09.Redemption

10.GERMINANS [BD]

PLUVIA（Music Video）

The Making of the “PLUVIA” Music Video SAKI 1st Tour “Autumn Rain”

Recorded at Shibuya REX on Saturday, 6 September 2025.

・GERMINANS

・THE EMPRESS

・Redemption

・BRIGHTNESS （CDゲストアーティスト）

M1：PLUVIA

Drums：Senri Kawaguchi

Piano：Naoki Oka M8：Flores a Flores (feat. Gus G.)

Guitar Solo：Gus G. M9：Redemption

Bass：hibiki (SABER TIGER, NoGoD)

Drum：影丸 (-真天地開闢集団-ジグザグ) M10：GERMINANS

Bass：Frédéric Leclercq

Drums：Senri Kawaguchi

※初回生産限定デラックス盤と通常盤のCDは同内容となります。 【購入特典】

・メーカー特典：A5クリアファイル（Aタイプ）

・タワーレコード オリジナル特典：A5クリアファイル（Bタイプ）

・ディスクユニオン オリジナル特典：コメント動画DVD-R

※特典は無くなり次第終了となります。

購入特典詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20062/

リリースイベント

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/ ・オンラインイベント

リミスタ インターネットサイン会：6月24日(水)19時〜 ・インストアイベント

東京：6月28日(日)13時〜 タワーレコード新宿店

福岡：7月5日(日)13時〜 タワーレコードアミュプラザ博多店

仙台：7月26日(日)13時〜 タワーレコード仙台パルコ店

大阪：7月31日(金)19時〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベント詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/



店頭企画

東京・ディスクユニオン ROCK in TOKYO

開催期間：6月23日（火）〜7月5日（日）

内容：パネル展＆ポップアップストア＆一日店長イベント

※6月27日(土)13時〜14時 一日店長イベント「商品＆PLUVIA特製名刺お渡し会」開催 大阪 ・Joshin日本橋店2Fディスクピア

開催期間：6月23日（火）〜7月6日（月）

内容：パネル＆衣装展 店頭企画詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20111/

＜SAKI SOLO MAJOR DEBUT TOUR 2026 “PLUVIA”＞

7月04日(土) 福岡・LIVEHOUSE OP’s

open15:00 / start15:30

（問）LIVEHOUSE OP’s：092-711-9930 7月25日(土) 宮城・仙台ROCKATERIA

open15:00 / start15:30

（問）仙台ROCKATERIA：022-748-7697 8月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open15:00 / start15:30

（問）OSAKA MUSE：06-6252-8301 8月02日(日) 愛知・ell FITS ALL

open15:00 / start15:30

（問）サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 8月11日(火/祝) 東京・新宿ReNY

open15:00 / start15:45

（問）新宿ReNY：03-5990-5561 ▼サポートミュージシャン

はな (G：Gacharic Spin)

ちい (B)

shuji (Dr：ex-Janne Da Arc) ※福岡・大阪・愛知公演

前田遊野 (Dr) ※宮城公演 ▼東京公演サポートミュージシャン

YASHIRO (G)

RENO (Guest Guitar)

ちい (B)

川口千里 (Dr) ▼チケット ※スタンディング

・特典付きVIPチケット \15,000(税込/ドリンク代別)

※特典内容：先行入場・ライブ後2ショット撮影・お見送り付き

・通常チケット \7,000(税込/ドリンク代別)

一般発売日：6月6日(土)10:00

プレイガイド(イープラス)： https://eplus.jp/chakixx/ 【イープラス・プレオーダー先行】

受付期間：4月25日(土)12:00〜5月17日(日)23:59

受付URL： https://eplus.jp/chakixx/